El intercambio asiático se lanzó hasta que Nikkei tocó el récord más alto después de que el primer ministro japonés se retiró

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico disparó en la apertura de la negociación el martes 9 de septiembre de 2025. El aumento después del aumento mundo financiero mientras que alienta el índice de referencia japonés a registro el más alto.

El índice Nikkei 225 aumentó un 0.9 por ciento al recluta más alto después de que el primer ministro Shigeru Ishiba anunció su renuncia el 7 de septiembre de 2025. El salto fue un aumento de dos días.

Sector tecnología Conviértase en un fuerte apoyo para el aumento en el índice Nikkei 225, según los datos de LSEG. Las acciones de Advantest lideraron un fortalecimiento del 7,62 por ciento seguido de las acciones de Tokyo Electron que se elevaron 3.64 por ciento y las acciones de Renesas Electronics aumentaron un 2,59 por ciento.

«Los inversores apostan a que el próximo líder del gobernante Partido Liberal Democrático (LDP) puede lanzar una nueva ola de estímulo fiscal para fortalecer la economía», escribió el analista de mercado senior de inversión de XTB, Hani Abuagla, en una nota citada de CNBC internacional el martes 9 de septiembre de 2025.

Mientras que el analista de investigación de capital de Julius Baer, ​​Louis Chua, dijo que aunque se espera que la volatilidad a corto plazo aumente en medio de la incertidumbre política. El banco también perversa un mayor aumento en el índice Nikkei 225 para penetrar el nivel de 46,000 en 12 meses.

«Los cambios futuros finalmente darán como resultado una» política a largo plazo y una mejor estabilidad política, así como un entorno pro crecimiento que es más propicio para el mercado de capital «, agregó Chua.

En Corea del Sur, el índice Kospi disparó 0.35 por ciento. Mientras tanto, Kosdaq que consiste en pequeñas acciones de capitalización aumentó 0.19 por ciento.

El índice de referencia australiano, S & P/ASX 200, cayó 0.29 por ciento. El contrato de impresión de Term Hang Kong Hang Kong Hang Kong aumentó de 25,633.91 a 25,643.

Anoche en los Estados Unidos (EE. UU.), Los tres índices principales cerraron. El compuesto NASDAQ se disparó al registro más alto después de que los inversores se preparan para enfrentar los datos cargados de datos, incluidos dos datos de inflación que se controlan de cerca.

El compuesto Nasdaq, dominado por las acciones tecnológicas, aumentó un 0,45 por ciento a un área de 21,798,70. Este nivel se convirtió en el récord más alto después de alcanzar el récord más alto de intradía de todos los tiempos en la sesión.

Mientras tanto, el S&P 500 cerró un 0.21 por ciento a 6,495.15. El índice de promedio industrial Dow Jones aumentó 114.09 puntos o 0.25% a 45,514.95.

El aumento fue impulsado por un aumento en las acciones de los productores de chips de Broadcom en un 3 por ciento y la compañía de inteligencia artificial, Nvidia, que limpió casi el 1 por ciento revirtió algunas de sus agudas pérdidas el mes pasado. Las acciones de Amazon y Microsoft fueron monitoreadas por Sleek.