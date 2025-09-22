El intercambio asiático se fortaleció, la poda de las tasas de interés de la Fed se convirtió en la fuerza impulsora del mercado

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico fortificado en la apertura de la negociación el lunes 22 de septiembre de 2025. El movimiento fue más alto en línea con el aumento de Wall Street y inversor Esperando la decisión tasa de interés El préstamo principal de China planeó ser anunciado hoy.

Los proyectos del mercado que China mantendrá la tasa de interés de referencia de préstamos. Predicciones basadas en la historia de Bamk Sentral Beijing que tiende a «mantener» las tasas de interés después de la Reserva Federal como (La alimentada) redujo las tasas de interés en 25 puntos básicos (BP) la semana pasada.

Cita de CNBC InternacionalÍndice de referencia japonés, Nikkei 225, disparó 0.74 por ciento. El índice Topix aumentó el 0.58 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 0,71 por ciento en el comercio temprano. Luego, el índice Kosdaq que consiste en pequeñas acciones de capitalización se disparó 0.7 por ciento.



Ilustración Ilustraciones acciones de Asia Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

El índice ASX/S&P 200 Australia también registró una expresión de 0.49 por ciento. Mientras tanto, el índice Hang Seng de Hong Kong se abrió plano desde el nivel de 26,545.1 cambió a 26,535.

La disminución de la tasa de interés de la Fed también alentó la rápida rally en Wall Street e incluso el índice de promedio de la industria Dow Jones (DJIA) registró el nivel más alto de todos los tiempos (todo el tiempo). Refiriéndose a la herramienta CME FedWatch, los inversores proyectan el doble de la disminución que se lleva a cabo en el futuro cercano o al final del año de un cuarto de punto porcentual.

El índice DJIA aumentó 172.85 puntos o 0.37 por ciento al nivel de 46,315.27 en el cierre de la negociación el viernes 19 de septiembre de 2025. El índice S&P 500 aumentó un 0.49 por ciento en 6.664.36, mientras que el compuesto Nasdaq aumentó un 0.72 por ciento al área de 22,631.48.

