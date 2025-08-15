El intercambio asiático se fortalece compacto antes de la liberación de datos económicos chinos

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico compacto fortificado En la apertura de la negociación el viernes 15 de agosto de 2025. El aumento fue influenciado por la actitud de los inversores globales que esperaban una serie de datos económicos chinos programados para su lanzamiento hoy.

Citado de CNBC International, Nikkei 225 índice La referencia de Japón disparó 0.43 por ciento. El índice S & P/ASX 200 también registró un aumento del 0.17 por ciento.

El contrato de futuros Hang Kong de Hang Kong de Hong Hong Kong está en el nivel 25,316. Esta posición es más baja que el último cierre en el nivel de 25,519.32.

El mercado de Corea del Sur estaba cerrado debido a las vacaciones.

Ilustración de las acciones emisor de los productores de acero

Mientras tanto, mundo financiero muestra el movimiento de un índice de larga data. El índice S&P 500 se disparó para registrar el tercer récord de cierre consecutivo en el comercio anoche, jueves 14 de agosto de 2025.

El índice de referencia aumentó un 0.03 por ciento cerrado al nivel de 6.468.54. Mientras tanto, los otros dos índices están ligeramente corregidos.

El compuesto NASDAQ que consiste en acciones tecnológicas debilitó un 0.01 por ciento y cerró al nivel de 21,710.67. Mientras tanto, el índice de promedio industrial Dow Jones disminuyó 11.01 puntos o 0.02 por ciento a 44,911.26

