El intercambio asiático se está agitando por delante del discurso del jefe de la Fed.

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-La comercialización comercial varía en la apertura del mercado, viernes 22 de agosto de 2025. Fluctuaciones ocurre cuando los inversores están esperando discurso Presidente de la Reserva Federal (La alimentada) Jerome Powell en el Simposio Económico Anual del Banco Central de los Estados Unidos (EE. UU.) Que puede proporcionar instrucciones sobre la dirección de la política tasa de interés.

El contrato de futuros de fondos de la Fed estima que la posibilidad del 74 por ciento del Banco Central de los Estados Unidos reducirá las tasas de interés en la próxima reunión de políticas en septiembre de 2025, según la herramienta FedWatch CME.

Además del sentimiento global, los datos económicos del país en el Kawsan regional también es la preocupación de los participantes del mercado. Japón informó que la tasa de inflación central disminuyó del 3.3 por ciento en junio al 3.1 por ciento en julio de 2025.

La inflación incluida en los alimentos frescos es del 3 por ciento o más que los economistas estimados. En julio, la inflación de arroz se redujo a 90.7 después de dos meses de inflación saltó más allá del 100 por ciento.

Citado de CNBC internacional El viernes 22 de agosto de 2025, el índice de referencia Nikkei 225 cayó un 0.1 por ciento. Luego, el índice Topix disparó 0.44 por ciento en el comercio temprano del mercado.

El índice Kospi registrado en el intercambio de Corea del Sur aumentó 1,22 sexo. El aumento también fue registrado por el índice Kosdaq de 0.94 por ciento.

El índice de referencia Australian S & P/ASX 200 está estable después de que el índice pasó 9,000 por primera vez en la sesión de negociación el jueves 21 de agosto de 2025. El índice Hong Kong Hang Kong -Term –

Mientras tanto, Wall Street fue cerrado en llamas porque las acciones compactas cayeron. El índice S&P 500 cayó un 0.4 por ciento a 6,370.17 al mismo tiempo una disminución para el quinto día consecutivo

El compuesto NASDAQ se desplomó 0.34 por ciento al nivel de 21,100.31. El promedio industrial Dow Jones debilitó 152.81 puntos o 0.34 por ciento y terminó en un área de 44,785.50.