El intercambio asiático se disparó, el índice de referencia japonés registró el registro más alto nuevamente

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico fortalecido en la apertura de la negociación el viernes 19 de septiembre de 2025. Índice de referencia Japón conducir el aumento para imprimir registro Por segunda vez consecutiva.

El índice Nikkei 225 disparó 1.19 por ciento al récord más alto para el segundo día consecutivo. Fortalecimiento agudo antes de la decisión de la tasa de interés del Banco Central Japonés (BOJ).

Los economistas esperan que BOJ mantenga las tasas de interés a un nivel de 0.5 Oersen. La tasa de inflación central de Japón se ha reducido al punto más bajo desde noviembre de 2024, alcanzando el 2,7 por ciento para agosto de 2025 al mismo tiempo que marca una disminución en el tercer mes.

Las tasas de inflación centrales que no incluyen el precio de la tinta de alimentos frescos están en línea con las tasas de exposición económica. La principal inflación de Japón también cayó a 2.7 por ciento de 3.1 por ciento en julio de 2025.

Los analistas revelan que los funcionarios del banco central están buscando signos de resiliencia económica. Debido a que el analista de HSBC estima que el jabalí aumenta las tasas de interés en 25 puntos básicos (BP) en la reunión de octubre de 2025.

Cita de CNBC internacionalEl índice Topix aumentó un 0,84 por ciento. El índice ASX/S&P 200 en el intercambio australiano fortaleció un 0,77 por ciento

En Corea del Sur, el índice Kospi y Kosdaq se observaron rotundamente en la apertura del mercado. El índice Hang Kong Hang también registró un aumento de 26,544.85 a 26,612.

Wall Street también fue cerrado elegante, donde todo el índice principal obtuvo el punto más alto de intradía de todos los tiempos el jueves 19 de septiembre de 2025.

La Fed da una señal de que comenzará la tasa de interés de las tasas de interés. Este paso es ‘actualizar’ a los inversores y aumentar la expectativa del crecimiento económico.

El índice S&P 500 cerró un 0,48 por ciento a 6,631.96. El compuesto NASDAQ se disparó 0.94 por ciento a 22,470.73 y el promedio industrial Dow Jones Naim 124 puntos o 0.27 por ciento a 46,142.42.