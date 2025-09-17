El intercambio asiático se desplomó en línea para aumentar las expectativas de las tasas de interés de los punkas de la Fed

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico se desplomó en la apertura de la negociación el miércoles 17 de septiembre de 2025. Corrección significativa después de la pérdida de Wall Street debido a los inversores que esperan decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (la Fed) que «esperaba» reduciría tasa de interés.

Leer también: Pertamina admite la primera exportación de Kebumen Umkm a los EE. UU., 6 contenedores de canastas de fibra natural que penetran en el mercado de Nueva York



La Fed ha comenzado la reunión hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025. El mercado espera que el Banco Central de los Estados Unidos reduzca las tasas de interés por primera vez desde diciembre de 2024.

Del lado regional, exportar Noil y gas Singapur Bocadillos 11.3 por ciento por año (interanual) en agosto de 2025. El gobierno de Singapur reveló, no logró alcanzar un aumento del 1 por ciento estimado por los economistas.

Leer también: RI -Made Car más y más entusiastas en el extranjero



La disminución del rendimiento se debe a la lenta disminución de la demanda en motores especiales, alimentos procesados ​​y petroquímicos. La corrección de exportación sigue extendiendo el rastro de corrección en julio de 2025 en un 4,7 por ciento.



Ilustración de las actividades de exportación-importación en la región asiática Foto : Entre fotos/Ahmad Subaidi

Leer también: 2 cosas que hicieron que el intercambio de Asia-Pacífico fuera brillante esta mañana



Exportar Japón En agosto de 2025 también se redujo el 0.1 por ciento anual. Esta cifra es menor que la disminución estimada del 1.9 por ciento por los economistas. Esta última cifra es proporcional a la disminución de las exportaciones de 2.6 por ciento en el mes anterior.

Ambos países son una de las economías más abiertas del mundo. Donde el rendimiento de la exportación es ampliamente visto como un indicador de la demanda y la salud economía global.

Cita de CNBC InternacionalEl índice Nikkei 225 se redujo 0.3 por ciento. El índice Topix colapsó 0.65 por ciento.

En Australia, el índice ASX/S&P 200 cayó un 0,34 por ciento en el nivel de 26,612 o más bajo que la posición anterior en el área de 26,438.51.

El índice de referencia coreano Selata, Kospi, cayó 1.07 por ciento. La aguda disminución también fue registrada por el índice Kosdaq que consiste en una pequeña capitalización del 0,78 por ciento.

El aumento de las expectativas de las tasas de interés por parte de la Fed alienta a los inversores a aprovechar las ganancias (toma de ganancias) para que las acciones en Wall Street estén deprimidas. El índice S&P 500 cayó 0.13 por ciento a 6,606.76 después de alcanzar el nuevo récord al comienzo de la sesión.

El índice compuesto NASDAQ cayó un 0.07 por ciento al nivel de 22,333.96. El índice del promedio industrial Dow Jones perdió 125.55 puntos o 0.27 por ciento y cerró en un área de 45,757.90.