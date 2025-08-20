El intercambio asiático se desplomó después de que Japón liberó las exportaciones y China resistente a las tasas de interés de los préstamos

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacific disminuyó en la apertura del mercado el miércoles 20 de agosto de 2025. Los inversores analizaron los datos comerciales Japón y la decisión tasa de interés el préstamo principal Porcelana.

Exportar Japón cayó un 2,6 por ciento año tras año (interanual) en julio de 2025, que se convirtió en la depreciación más profunda durante más de cuatro años. Los economistas estiman las contracciones en el rango del 2.1 por ciento.

Mientras tanto, China mantiene que la tasa de interés del préstamo principal sigue siendo estable por tercera consecutiva respectivamente. Estos resultados están de acuerdo con las proyecciones del mercado.

Citado de CNBC internacional, El índice japonés Nikkei 225 cayó en un 0,93 por ciento. El índice Topix se debilitó en 0.31 por ciento.

Asiático comparte las ilustraciones disminuyendo

El índice Kospi de Corea del Sur se corrigió drásticamente en un 1,52 por ciento. El índice KOSDAQ que consiste en pequeñas acciones de capitalización erosionadas en un 1,77 por ciento.

Australian Indexbs y P/ASX 200 ha disminuido en un 0.24 por ciento. En la apertura. El índice de Hong Kong Hong Kong –

Los tres índices de referencia en la pared Stret también registraron una corrección relativa de saludos. El índice S&P 500 cayó 0.59 por ciento a 6,411.37. NASDAQ compuesto colapsó 1.46 por ciento al nivel 21,314.95.

El movimiento Dow Jones Industrial Promedio aumenta 10.45 puntos o 0.02 por ciento a 44,922.27. El índice que consta de 30 acciones alcanzó el nuevo récord más alto durante la sesión.