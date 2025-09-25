El intercambio asiático se abre con varios inversores compactos que venden acciones de tecnología en Wall Street

Yakarta, Viva – Intercambio asiáticoFluctuando al Pacífico en la apertura de la negociación el jueves 25 de septiembre de 2025. La agitación del impacto continuo de la venta de versiones de los inversores existencias-Amak Technology Company en Wall Street.

El índice de referencia japonés, Nikkei 225, cayó 0.13 por ciento. El índice Topix logró fortalecer el 0.1 por ciento.

En general, el intercambio de Corea del Sur es elegante gracias a un fuerte aumento en acciones grandes, como Corea Aerospace Shot 1.93 por ciento y las acciones de Poongsan aumentó un 4,88 por ciento. Se observó que el índice Kospi aumenta ligeramente, mientras que el índice Kosdaq que consiste en pequeñas acciones de capitalización debilitó un 0.14 por ciento.

En Taiwán, el índice TaeEex redujo el 0.4 por ciento arrastró la caída en el semiconductor de Taiwán en el semiconductor de fabricación de CO Ltd en un 1,49 por ciento. La corrección ocurre después de que el gigante de chips, Intel, esté buscando inversiones de Manzana.

Ilustración de inversión en línea Foto : pexels.com/alphatradezone

Recolectar CNBC InternacionalApple había usado previamente un chip Intel en muchos de sus dispositivos informáticos personales, pero recurrió a TSMC al lanzar chips M1 en 2020

El índice S & P/ASX 200 en Australia cayó 0.18 por ciento. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó de 26,518.65 a 26,394.

De Wall Street, stock Nvidia Los bocadillos casi el 1 por ciento continuó su disminución desde el martes 23 de septiembre de 2025. Esto fue desencadenado por el escepticismo entre los inversores como mayores preocupaciones sobre la industria de la inteligencia artificial (AI).

Los inversores también están esperando un informe de desempleo semanal programado para su lanzamiento hoy, jueves 25 de septiembre de 2025. Los datos pueden afectar el movimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) en medio de las crecientes preocupaciones sobre el debilitamiento del mercado laboral y la creciente terminación del empleo (PHK).

El índice S&P 500 cayó 0.28 por ciento a 6,637.97. Del mismo modo, el compuesto NASDAQ cayó un 0.34 por ciento al nivel de 22,497.86 y el índice del promedio industrial Dow Jones cayó 0.37 por ciento al área de 46,121.28.