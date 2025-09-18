El intercambio asiático furioso después de la Fed redujo las tasas de flores

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pasifik se mueve fluctuante En la apertura de la negociación, jueves 18 de septiembre de 2025. Índice referencia Japón Aumentando rápidamente mientras Wall Street varía después de la Reserva Federal (La alimentada) ciruela pasa tasa de interés Según las expectativas del mercado.

El presidente de la Fed Jerome Powell dijo, la disminución de las tasas de interés como parte de la gestión de riesgos, en lugar de dirigirse a mantener la economía. En una reunión que tuvo lugar el miércoles 17 de septiembre de 2025, el Banco Central de los Estados Unidos (EE. UU.) Redujo las tasas de interés a alrededor del 4 por ciento al 4.25 por ciento.

La Fed también dio una señal de dos tasas de interés al final del año. Además, uno más en 2026 y 2027 y no hubo tasas de interés en 2028.

Desde el lado regional, el Banco de Japón (BOJ) comenzó la reunión durante dos días. Los economistas de HSBC estiman que la tasa de interés de la política no cambiará, pero estima un aumento de 25 puntos básicos (BP) en la reunión de octubre de 2025.



Ilustración de la inversión. Foto : http://pakar-investasi.blogspot.com/

«Los funcionarios del Banco de Japón están buscando signos de resiliencia económica, y estamos seguros de que el número del PIB del segundo trimestre más allá de las expectativas del mercado está realmente probada», escribió HSBC Economists, citado de CNBC Internacional el jueves 18 de septiembre de 2025.

El índice Nikkei 225 disparó casi 0.6 por ciento. El aumento fue apoyado por el fortalecimiento de los sectores de bienes raíces y tecnología. Existencias con movimientos que incluyen emite. La compañía química, Resonac Holdings, saltó más del 11 por ciento y luego los productores de semiconductores, las tenencias de pantalla, registraron un aumento de casi 4.75 por ciento y productor electrónico industrial, Tokio Electron, se disparó en un 4,21 por ciento.

El índice Kospi de Corea del Sur aumentó 0.43 por ciento. El índice ASX/S&P 200 Australia cayó 0.57 por ciento.

El índice Hong Kong Hang Seng se abrió más bajo. Con el último contrato de combate negociado con 26,829, en comparación con el cierre del índice anterior en el nivel de 26,908.39.

El comercio de Wall Street también varía después de las tasas de interés de la Fed Raja. El promedio de promedio industrial de Dow Jones, en relación con el 0.6 por ciento o fortalece 260.42 puntos al nivel 46,018.32.

El índice S&P 500 cerró un 0.1 por ciento a 6,600.35. NASDAQ Composite, que está lleno de emisores de tecnología, también cayó un 0.3 por ciento, por lo que cayó al área de 22,261.33.