El intercambio asiático fue desencadenado por el plan de los Estados Unidos para aplicar el cierre del gobierno

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico monitoreado fluctuante En la apertura de la negociación el miércoles 1 de octubre de 2025. La agitación en el mercado regional fue desencadenada por los Estados Unidos (Estados Unidos) para imponer el cierre del gobierno (cierre del gobierno) Debido al duro debate de los miembros del Parlamento con respecto a los detalles de la segunda fase del proyecto de ley de gastos temporales.

Bank Sental Japón (BOJ) publicó los resultados de la encuesta Tankan, investigación que midió los sentimientos comerciales entre las empresas japonesas, para el tercer trimestre del período III-2025. Índice El optimismo comercial entre los principales productores japoneses aumentó a 14 puntos desde el nivel 13 en el trimestre anterior.

Esta cifra sigue siendo más baja que los economistas estimados de 15 puntos. Mientras tanto, el índice no manufacturero permanece estable en 34 puntos.

Para obtener información, los números positivos en la encuesta de Tankan muestran el número de personas que son optimistas que exceden el número de personas que son pesimistas, y viceversa. Los inversores en la región asiática también prestarán atención a la decisión de tasa de interés del Banco Central de la India que se planea anunciar el miércoles la próxima semana.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso en la 80a Asamblea General de la ONU.

Citado de CNBC InternacionalEl índice Nikkei 225 es 1.05 por ciento. El índice TOPIX registra una corrección más drástica de 1.52 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 0,68 por ciento. Mientras tanto, el índice Kosdaq que consta de pequeñas acciones de capitalización registró un aumento de un 0,77 por ciento.

El índice australiano S & P/ASX 200 cayó un 0.25 por ciento en el comercio temprano. Los intercambios en China continental y Hong Kong están fuera.

Al revisar Wall Street, el índice S&P 500 se disparó 0.41 por ciento a 6,688.46. El compuesto NASDAQ aumentó 0.31 por ciento y se cerró en el área de 22,660.01.

El índice del promedio industrial Dow Jones aumentó 81.82 puntos o 0.18 por ciento a 46,397.89. Este es el cierre más alto de lo nuevo que fue registrado con éxito por el índice de tecnología de la tecnología.