El intercambio asiático está tan entusiasmado como el efecto del aire fresco de la Fed y la descripción de la inflación

Yakarta, Viva – Intercambio asiático El Pacífico aceleró en la apertura de la negociación este viernes por la mañana, 12 de septiembre de 2025.

El aumento después del rally de Wall Street que obtiene un aire fresco para reducir la presión inflación y recortar expectativas tasa de interés.

El jefe de estrategia de los corredores interactivos, Steve Sosnick, reveló el impulso y la promesa de una política monetaria más suelta de ser el sentimiento principal del índice brillante en el Intercambio de los Estados Unidos (EE. UU.).

Los inversores anticipan que los últimos informes de inflación ya no son la barrera de la Reserva Federal (Fed) para reducir la tasa de interés de referencia la próxima semana.

«Varios bancos centrales, como el BCE y PBOC, han reducido las tasas de interés o el uso de estímulo monetario. Falmó, es probable que la Fed participe», dijo Sosnick, como se cita CNBC internacionalViernes 12 de septiembre de 2025.

El índice de referencia japonés, Nikkei 225, disparó 0.41 por ciento después de alcanzar el récord más alto en la sesión de negociación el jueves 11 de septiembre de 2025. El índice Topix se disparó 0.61 por ciento.

En Corea del Sur, el Índice Kospi de Corea del Sur Malonjak 0.83 por ciento. Mientras tanto, el índice Kospi registró un fortalecimiento de 0.65 por ciento.

El índice de referencia australiano, S & P/ASX 200, aumentó un 0,41 por ciento. El contrato de futuros del índice Hong Kong Hang Kong es de 26,464 más alto que su último cierre en el nivel de 26,086.32.

Mientras que en Wall Street, el índice Dow Jones Industrial Promedio está cerrado fortificado 617.08 puntos o 1.36 por ciento a 46,108. El índice S&P 500 aumentó un 0,85 por ciento a 6,587.47.

El compuesto NASDAQ se disparó 0.72 por ciento al nivel de 22,043.07. Los tres índices principales establecen el más alto récord de nuevo intradía en el día de negociación y cerraron al más alto nivel de todos los tiempos.