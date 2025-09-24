El intercambio asiático elimina el impacto del jefe de declaración de estado

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico cayó lejos en la apertura de la negociación el miércoles 24 de septiembre de 2025. Corrección aguda después de un decliveLa alimentada), Jerome Powell, relacionado tasa de interés.

Leer también: Ai sacude el mercado laboral, ¿qué profesión sigue siendo segura?



Powell dijo que el precio del capital se consideraba bastante alto. Bos El Banco Central de EE. UU. No ha podido confirmar sobre la poda de las tasas de interés.

«(El banco central se enfrenta) situaciones desafiantes», fue citado Powell CNBC Internacional el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Leer también: El fenómeno de la Generación Z está desempleado después de graduarse de la universidad, este es el culpable según los expertos



De la región, el gobierno australiano pronto liberará datos de inflación en agosto de 2025. El índice ASX/S&P 200 disminuye un 0,61 por ciento.



Ilustración de inversión Foto : pexels.com/leeloo el primero

Leer también: ¡Jokowi fue nombrado asesor global de Bloomberg New Economy, el único ex presidente!



Índice de referencia japonés, Nikkei 225, debilitó el 0.33 por ciento. El índice Topix cayó 0.35 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi se redujo ligeramente en un 0.11 por ciento. El índice Kosdaq que consta de pequeñas acciones de capitalización abrió un 0,39 por ciento más bajo.

El índice Hang Seng de Hong Kong ha disminuido. Donde el último contrato se cotiza en el nivel 26,188 mientras está en el cierre del estacionamiento en el área 26,159.12.

Los tres índices principales de Compact Wall Street se debilitaron al cierre de la negociación durante la noche. La tendencia al Índice S&P 500 se detuvo debido a las preocupaciones de los inversores que dudaban de la sostenibilidad de las acciones alcistas de las compañías de inteligencia artificial (AI).

El índice S&P 500 cayó un 0.55 por ciento a 6,656.92 después de alcanzar el récord más alto del nuevo intrainicio al comienzo de la sesión y registró el récord final el lunes 22 de septiembre de 2025. El Dow Jones Industrial Average debilitó 88.76 puntos o 0.19 por ciento a 46,292.78.

El compuesto NASDAQ cayó casi un 1 por ciento y cerró a 22,573.47. La peor disminución fue grabada por compañías de IA como Nvidia, Oracle y Amazon.