El intercambio asiático desplomó el impacto de que Trump amenazara un arancel del 200 por ciento a China para despedir al jefe de la Fed

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico disminuyó en la apertura de la negociación el martes 26 de agosto de 2025. amenaza Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump a China.

El lunes por la noche, 25 de agosto de 2025, Trump amenazó con usar arancel 200 por ciento o impuesto similar a China si el gobierno de Beijing no exporta imanes terrestres rara vez a los Estados Unidos. También despidió al gobernador de la Reserva Federal de la Reserva Federal (la Fed) Lisa Cook, según una carta sobre su cuenta social de la verdad.

Esto marca un paso sin precedentes y una escalada significativa de su ataque al banco central de los Estados Unidos. Las declaraciones y acciones de Trump se convirtieron en un sentimiento negativo para los movimientos de índice en la región asiática.

Recolectar CNBC InternacionalÍndice de referencia japonés, Nikkei 225, encogido por 1.21 por ciento. El índice Topix sigue una corrección del 1.05 por ciento.



Los empleados pasan el monitor Monitor el movimiento del índice de precios de acciones compuestas (CSPI) en Plaza Bank Mandiri, Yakarta. (Ilustración fotográfica) Foto : Entre fotos/Aprillio Akbar

En Corea del Sur, el índice Kospi cayó un 0,46 por ciento. Mientras tanto, el índice Kosdaq que consiste en pequeñas acciones de capitalización en realidad fortaleció un 0,55 por ciento.

Los inversores en la región asiática también consideraron una reunión entre el presidente de Corea del Sur y el presidente de los Estados Unidos para perfeccionar el marco del acuerdo comercial anunciado el mes pasado. Donde los dos líderes estatales acordaron establecer aranceles de importación del 15 por ciento en las exportaciones de Corea del Sur a los Estados Unidos.

En Australia, el índice de referencia S & P/ASX 200 se reduce 0.31 por ciento. El contrato de futuros de índice Hang Kong Hang Kong disminuyó de 25,829.91 a 25,711.

Mientras que en Wall Street, los tres índices de referencia compactos registran la corrección. Compuesto Nasdaq que está dominado por las acciones tecnológicas debilitó un 0.22 por ciento al nivel de 21,449.29.

El índice S&P 500 cerró 0.43 por ciento más bajo a 6,439.32. El índice Dow Jones Industrial Promedio cayó 349.27 puntos o 0.77 por ciento y el área de estacionamiento del área DO 45,282.47.