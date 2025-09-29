El intercambio asiático con fluidez antes de la reunión del banco sental australiano que discute las tasas de interés

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico varía en la apertura de la negociación el lunes 29 de septiembre de 2025. Las fluctuaciones del mercado responden a Banco Sentral Australia (RBA) celebrará una reunión para discutir tasa de interés.

El mercado que predice que el banco central mantendrá la tasa de interés de referencia en 3.6 por ciento. Se planea que la reunión dure dos días.

«Es probable que el RBA esté en una posición más difícil que las reuniones anteriores. Hay una tensión real que aumenta en el flujo de datos», escribió el Commonwealth Bank of Australia (CBA) en una nota citada de CNBC Internacional El lunes 29 de septiembre de 2025.

Datos Índice Los precios al consumidor (IPC) en agosto de 2025 mostraron un aumento potencial inflación En el tercer trimestre porque el precio de los bienes y servicios aumentó. La actividad económica también parece aumentar, lo que indica que la rueda económica todavía está girando.

Sin embargo, los economistas de CBA ve el otro lado que debe ser vigilado, a saber, el debilitamiento del mercado laboral y el crecimiento de los salarios que comenzaron a disminuir. Donde los precios continúan aumentando, pero los ingresos de las personas no aumentan tan rápido como eso para que pueda suprimir el poder adquisitivo.

Índice de referencia australiano, S & P/ASX 200, disparó 0.43 por ciento. El índice Hong Kong Hang Seng es de 26,290 o más que el último cierre de HSI con 26,128.2.

En Corea del Sur, el índice Kospi vuela 1.05 por ciento. Mientras tanto, el índice Kosdaq que consta de pequeñas acciones de capitalización registró un aumento de 0.82 por ciento.

Índice de referencia japonés, Nikkei 225, cayó el 0.68 por ciento. La corrección también fue registrada por el índice Topix de 1.27 por ciento después de alcanzar el récord más alto el viernes 26 de septiembre de 2025.

En Wall Street, tres índices principales aumentaron después del lanzamiento de los datos de inflación de los Estados Unidos (EE. UU.). El índice Dow Jones Industrial Promedio (DJIA) aumentó 299.97 puntos o 0.65 por ciento y cerró a 46,247.29.

El índice S&P 500 aumentó un 0,59 por ciento y se cerró al nivel de 6,643.70. El compuesto NASDAQ se disparó 0.44 por ciento a 22,484.07.

El rally terminó una disminución en tres días consecutivos del índice principal. Dentro de una semana, el compuesto NASDAQ se redujo al 0.7 por ciento, el índice S&P 500 se erosionó un 0.3 por ciento, mientras que el índice DJIA cayó un 0.2 por ciento.