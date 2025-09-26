El intercambio asiático colapsó la corrección deprimida de las acciones farmacéuticas después de que Trump estableció una nueva tasa de importación

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico cayó lejos en la apertura de la negociación el viernes 26 de septiembre de 2025. Corrección después del declive de las acciones de la compañía Farmacia Después de que el presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump anunció tasas de importación contra bienes mueblescamiones pesados ​​y productos farmacéuticos.

En la carga de la verdad social, Trump escribe todos los productos farmacéuticos de marca o que está patentado está sujeto al 100 por ciento de impuestos de importación, a excepción de las empresas que construyen una fábrica de producción de drogas en los Estados Unidos. El anuncio subido el viernes por la mañana, 26 de septiembre de 2025, será válido a partir del 1 de octubre de 2025.

Las acciones farmacéuticas cayeron 1.39 por ciento y Sahama Sumitomo Pharma encogido 3.03 por ciento después del anuncio. Las acciones farmacéuticas de Daiichi Sankyodan y Chugai se erosionaron significativamente en un 3,34 por ciento y 2.18 por ciento.

En cargas separadas, Trump dijo que las importaciones de camiones pesados ​​se les cobraría un arancel del 25 por ciento. Mientras tanto, el armario de la cocina, el tocador de baño y los productos relacionados estarán sujetos a un impuesto sobre el 50 por ciento, mientras que los muebles recubiertos de tela estarán sujetos a aranceles de importación en un 30 por ciento.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso en la 80a Asamblea General de la ONU, (9/23)

Citado de CNBC InternacionalTrump también firmó una orden ejecutiva que aprobó la propuesta para mantener a Tiktok operando en los Estados Unidos. Según el vicepresidente JD Vance, se sabe que las transacciones comerciales son de US $ 14 mil millones.

Índice de referencia japonés, Nikkei 225, debilitó el 0.28 por ciento. El índice Topix aumentó un 0.39 por ciento mientras alcanzaba el nuevo récord más alto.

El índice Kospi de Corea del Sur disminuyó 1.86 por ciento y lideró pérdidas en Asia. Luego, el índice Kosdaq que consta de pequeñas acciones de capitalización se redujo 1.45 por ciento.

En Australia, S & P/ASX 200 erosionó el 0.23 por ciento. El índice Hang Seng de Hong Kong se abrió más bajo al nivel de 26,372 que la posición anterior 26,484.68.

Wall Street también muestra una actuación roja. El índice S&P 500 cerró un 0,50 por ciento a 6,604.72.

El compuesto Nasdaq cayó al área de 22,384.70. El índice de promedio industrial Dow Jones cayó un 0.38 por ciento a 45,947.32

Los rendimientos del Tesoro de 10 años en los EE. UU. Tocaron el nivel del 4.2 por ciento después de que las reclamaciones iniciales de reclamos de seguro de desempleo fueron inferiores a las estimaciones. Las acciones de la compañía de inteligencia artificial, Oracle, se corrigieron bruscamente en un 5 por ciento seguido de una disminución en las acciones de Tesla en un 4 por ciento.