El intercambio asiático abrió variados, las tasas de interés australianas estaban en el centro de atención

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacific se movió varios en la apertura de la negociación el martes 30 de septiembre de 2025. Investo se centró en esperar la decisión tasa de interés Banco Sentral Australia (RBA) que se anuncia en el futuro cercano.

Se espera que el RBA mantenga una tasa de interés en efectivo fija en LEVE 3.6 por ciento. La razón es que la inflación del estado de los canguros sigue siendo relativamente alta, lo que limita el espacio para que el banco central se afloje política monetario

«La reunión de política del Banco Central de Australia el martes es un evento importante en la región de Asia y el Pacífico», dijo el jefe de estrategia de divisas en Convera, Shier Lee Lim, citada CNBC Internacional.



Ilustración de la inversión. Foto : http://pakar-investasi.blogspot.com/

Agregó que cualquier cambio en actitudes futuras o direcciones de políticas podría afectar el movimiento del dólar australiano (AUD). Esto es importante, especialmente después de que los datos del permiso de desarrollo fluctuaron bruscamente, donde en julio de 2025 cayó un 8,2 por ciento, pero para agosto se estimó que aumentó un 2,8 por ciento.



Ilustración de la realización de la inversión del desarrollo.

El índice australiano S & P/ASX 200 aumentó ligeramente en un 0.1 por ciento. El índice Hang Seng de Hong Kong está en el nivel de 26,735 o más que el último cierre con 26,622.88

Índice de referencia japonés, Nikkei 225, debilitó el 0.17 por ciento. Del mismo modo, el índice Topix cayó 0.21 por ciento

En Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un 0.27 por ciento. El índice Kosdaq que consta de pequeñas acciones de capitalización también registró un aumento de 0.18 por ciento.

En Wall Street, los tres índices principales están cubiertos de verde. Indexbs & P 500 subió 0.26 por ciento a 6,661.21 en línea con el rebote del intercambio después de una disminución en los emisores de inteligencia artificial durante una semana.

El compuesto NASDAQ se disparó 0.48 por ciento al nivel de 22,591.15. El índice de promedio industrial Dow Jones aumentó 68.78 puntos o 0.15 por ciento al área de 46,316.07.