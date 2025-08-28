El intercambio asiático abrió Lethargic, los inversores que monitorean las tasas de interés coreanas y las tasas de exportación india a los EE. UU.

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico La mayoría disminuyó en la apertura del mercado, jueves 28 de agosto de 2025. Los inversores examinarán a una serie de agentes económicos, a partir de la determinación tasa de interés Por el Banco Central de Corea del Sur, el movimiento de emisores tecnológicos, especialmente los fabricantes de chips a la implementación de aranceles de exportación indios a los Estados Unidos (EE. UU.).

Leer también: Se fortalece, IHSG Rebotes optimistas en medio del debilitamiento del intercambio asiático



El comercio de intercambio indio reabrió después de un feriado el miércoles 27 de agosto de 2025. El mismo día, tasas de importación La adición adicional de los EE. UU. Fue un 25 por ciento oficialmente válido, por lo que el deber de importación total para las exportaciones del país se convirtió en 50 por ciento.

«El riesgo de crecimiento económico indio naturalmente se vuelve más real», escribió Barclays, un banco multi -internacional de los británicos, en una nota, citada CNBC internacional El jueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: El intercambio asiático se debilitó en parte cuando Wall Street Moncer e India estaban en el centro de atención de los inversores



El banco con sede en Londres destacó los principales productos de exportación de la India a los Estados Unidos, incluidas las máquinas eléctricas y las joyas y las joyas que enfrentan el efecto del mayor aumento de tarifas, dijo el banco. Sin embargo, los analistas de Barclays estiman que las negociaciones comerciales entre las delegaciones indias y estadounidenses continuarán.



Ilustración de la inversión. Foto : http://pakar-investasi.blogspot.com/

Leer también: JCI cerrado rechazó el debilitamiento, PGAS comparte el paso de PTBA en el gas



Las acciones de Chip en la región asiática también estarán en el centro de atención de los inversores. Esto se acabó Nvidia El informe de ganancias e ingresos que son mejores que las estimaciones y confirma que el crecimiento de las ventas en el tercer trimestre de 2025 sigue por encima del 50 por ciento.

Las acciones de Nvidia volaron un 35 por ciento este año o casi tres veces el precio del año anterior. En 2024, las acciones de Nvidia debilitado Porque el ingreso no cumple con las estimaciones para el segundo período consecutivo.

Luego, el inversor también destacó la rara tierra de Podusen de Australia, Lynas Rare Earths, estimó que costaría alrededor de US $ 488 millones mediante la venta de acciones a precios de descuento para aumentar las actividades de procesamiento y la exploración. Esta compañía minera emitirá acciones a un precio de 13.25 dólares australianos o un 10 por ciento más bajo que el último precio de cierre. La compañía también anunció que su negociación de acciones se ha detenido temporalmente (suspensión).

Índice de referencia japonés, Nikkei 225, debilitó 0.52 por ciento. Mientras que Topix se redujo al 0.33 por ciento. El índice Kospi de Corea del Sur se erosionó un 0,43 por ciento. El 0,15 por ciento se corrigió el índice Kosdaq que consiste en pequeñas acciones de capitalización.

En Australia, IS & P/ASX 200 subió un 0.1 por ciento. El Hang Kong Hang Kong Index -Perm

Los tres índices de referencia de Wall Street se cerraron para fortalecerse en el comercio durante la noche. Indeka S&P 500 aumentó un 0.24 por ciento a 6,481.40 al mismo tiempo estableciendo el registro de cierre más alto de todos los tiempos.

El compuesto NASDAQ se disparó 0.21 por ciento al nivel de 21,590.14. El índice de promedio industrial Dow Jones obtuvo un aumento de 147.16 puntos o 0.32 por ciento a 45,565.23.