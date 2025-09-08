El intercambio asiático abrió fortalecido al comienzo de la semana después de que el primer ministro japonés renunció

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacific Compact fortalecido en la apertura de la negociación el lunes 8 de septiembre de 2025. El mercado obtuvo un soplo de aire fresco de una serie Primer ministro japonés.

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunció su renuncia el domingo 7 de septiembre de 2025.

«Japón ahora se está preparando para enfrentar un largo período de incertidumbre hasta el cuarto trimestre de 2025», escribieron analistas de BMI, Fitch Solutions Unit citada CNBC Internacional El lunes 8 de septiembre de 2025.

Yen Japón cayó 0.64 por ciento a 148.33 contra Greenback. Los datos comerciales chinos para agosto también serán el foco de los participantes del mercado.



Ilustración de intercambio de intercambio. Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

Índice Referencia japonesa, Nikkei 225, disparó 0.95 por ciento. Mientras tanto, el índice Topix aumentó un 0.51 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi aumentó un poco 0.15 por ciento. Del mismo modo, INDENS KOSDAQ que consiste en pequeñas acciones de capitalización aumentó un 0,47 por ciento.

El término índice Hong Kong Hang Kong Además, el índice de referencia Australiano S & P/ASX 200 se erosionó en un 0.38 por ciento.

En los Estados Unidos (EE. UU.), El precio de EE. UU. Las acciones de la gasto cambian ligeramente para responder a la actitud de los inversores que se están preparando para enfrentar datos semanales, incluidos dos datos inflación que se monitorea de cerca. El gobierno de los Estados Unidos informará que el índice de precios del productor para agosto se publicará el miércoles por la mañana, 10 de septiembre de 2025, seguido de un informe del índice de precios al consumidor el jueves 11 de septiembre de 2025.

El viernes 5 de septiembre de 2025, el Índice de Referencia de Resas de Muro Compacto disminuyó después de los temores de la desaceleración económica de los Estados Unidos. A pesar de las expectativas de disminución tasa de interés La Reserva Federal (la Fed) se fortaleció.

El índice S&P 500 cayó 0.32 por ciento y cerró a 6,481.50. El compuesto Nasdaq se desplomó delgada 0.03 por ciento a 21,700.39.

El índice Dow Jones Industrial Promedio (DJIA) también registró una disminución de 220.43 puntos o 0.48 por ciento al nivel de 45,400,86. Aunque se estacionan en la zona roja, los tres han alcanzado el récord más alto de la nueva intradía al comienzo de la sesión del viernes.

El aumento en el índice compuesto S&P 500 y NASDAQ fue respaldado por un rápido aumento de las acciones tecnológicas, mientras que el índice DJIA fue respaldado por un aumento en las acciones de Blue Chip. Para registrar un salto de 0.5 por ciento, 0.8 por ciento y 0.3 por ciento.