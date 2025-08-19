El intercambio asiático abrió debilitado al lento Wall Street

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico disminuyó en la apertura de la negociación el martes 19 de agosto de 2025. Corrección después del declive existencias Meta plataforma y Microsoft.

La corrección en el mercado de los Estados Unidos (EE. UU.) Se llevó a cabo por delante de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos (la Fed). Otro sentimiento es la valoración de un inversor de las conversaciones entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy y los líderes europeos en la Casa Blanca para detener el conflicto de Moscú-Kyiv.

Citado de CNBC International, el índice japonés Nikkei 225 logró aumentar un poco 0.1 por ciento después de estar cerrado en el récord más alto en la sesión anterior. Mientras tanto, el índice Topix fue monitoreado plano (plano) en el comercio temprano.

En Corea del Sur, el índice de Kospi debilitado 0.2 por ciento. Del mismo modo, el índice KOSDAQ que consiste en pequeñas acciones de capitalización que se reducen en un 0.33 por ciento.

El índice S & P/ASX 200 en Australia cayó un 0,61 por ciento. El contrato a plazo de Hong Kong Hang Kong a término subió al nivel de 25,230 de 25,176.85.

Mientras que los tres índices principales de Wall Street terminaron el comercio cerca de la línea plana. Las acciones de Meta Platform y Microsoft colapsaron 2.3 por ciento y 0.6 por ciento, lo que ayudó a cargar el mercado nacional de EE. UU.

El índice del promedio industrial Dow Jones cayó 34.30 puntos o 0.08 por ciento y se cerró al nivel de 44,911.82. El índice S&P 500 erosionó el 0.01 por ciento a la posición de 6,449.15. El compuesto Nasdaq se convirtió en una anomalía después de aumentar un poco 0.03 por ciento a 21,629.77.

