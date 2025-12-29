¡El Inter termina el año en lo más alto de la clasificación! El gol del capitán Lautaro silencia al Atalanta en Bérgamo

VIVA – Inter de Milán confirmando su condición de fuerte candidato a campeón Liga italiana temporada 2025/26. Los nerazzurri cerraron el calendario de competiciones de 2025 colocándose en lo más alto de la clasificación después de llevarse a casa una crucial victoria por 1-0 sobre el Atalanta en el estadio Gewiss de Bérgamo, el lunes por la mañana WIB. 29 de diciembre de 2025.

El partido estuvo igualado desde los primeros minutos. El Inter pareció dominante e inmediatamente tomó el control del juego, a pesar de que tuvo que lidiar con la disciplinada defensa del Atalanta y la impresionante actuación del portero Marco Carnesecchi.

La primera oportunidad del Inter llegó en el minuto nueve gracias a Manuel Akanji, pero aún así no amenazó la portería local. Carnesecchi se convirtió en el principal obstáculo de los nerazzurri en la primera parte al frustrar la oportunidad de Marcus Thuram en el minuto 23 con un potente disparo. Lautaro Martínez unos minutos más tarde.

El Inter vitoreó en el minuto 35 cuando Thuram rompió la portería del Atalanta. Sin embargo, el VAR anuló el gol por fuera de juego. El marcador de copas se prolongó hasta el descanso.

Al entrar en la segunda parte, Atalanta intentó cambiar el rumbo del juego mediante una serie de sustituciones. Sin embargo, el dominio quedó en manos del Inter de Milán, que pareció más paciente y eficaz a la hora de construir ataques.

El empate finalmente se rompió en el minuto 65. Pase de Francesco Pio Esposito, que recién ingresaba, fue maximizado exitosamente por Lautaro Martínez. El capitán venció tranquilamente a Carnesecchi y adelantó al Inter por 1-0.

Este gol determinó la victoria del Inter. El Atalanta intentó igualar en el tiempo restante del partido, pero la solidez de la defensa nerazzurri hizo fallar todas las posibilidades de los locales antes de que llegara Yann Sommer.

Hasta que sonó el pitido largo, el marcador no cambió. El Inter de Milán también consiguió tres puntos importantes desde la sede del rival.

Este resultado hizo que el Inter recuperara la primera posición de la clasificación que unas horas antes controlaba el AC Milan. Lautaro Martínez y sus compañeros han sumado 36 puntos en 17 partidos, un punto por delante de sus rivales de la ciudad.

Mientras tanto, Atalanta tuvo que conformarse con quedarse estancado en el décimo lugar con 22 puntos, según informa el sitio web oficial. Serie A.

Póngase en fila

Atalanta: Marco Carnesecchi, Berat Djimsiti, Isak Hien, Sead Kolasinac, Davide Zappacosta, Ederson, Marten de Roon, Nicola Zalewski, Charles De Ketelaere, Mario Pasalic, Gianluca Scamacca