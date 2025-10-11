El Inter De Milán Supervisa El Partido De La Selección Indonesia vs Irak, Jay Idzes Se Convierte En La Figura De Reemplazo De De Vrij

VIVA – Capitán Equipo Nacional Indonesia, Jay Idzessupuestamente está en el radar Inter de Milánlos gigantes de la Serie A que están reconstruyendo su línea defensiva.

Jay es ahora una figura importante en la última fila. Selección Nacional de Indonesia quien actualmente está luchando en la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la Zona Asia.

En medio de la crítica situación tras la derrota ante Arabia Saudita y los preparativos para enfrentar a Irak, surgió la noticia del interés del Inter.

Este rumor fue reportado por primera vez por el periodista italiano Pasquale Guarro y citado por la cuenta de fútbol @wallpassjournal.

«El Inter estaría siguiendo al capitán de la selección indonesia, Jay Idzes, como candidato para sustituir a Stefan de Vrij y Francesco Acerbi, que probablemente se marcharán», se lee en el informe.

No sólo Jay, también se dice que el Inter está vigilando a sus compañeros en SassuoloTarek Muharemovic, que es su compañero en la zaga.

«El Inter también está siguiendo a Tarek Muharemovic como parte de los planes para reconstruir la línea defensiva», añade el informe.

La noticia del interés del Inter por Jay Idzes no es nueva. Antes de que comenzara la temporada 2025/2026, el club apodado La Beneamata estaba vinculado con el jugador indonesio-holandés. Sin embargo, en ese momento, el traspaso no se concretó y Jay finalmente optó por unirse al Sassuolo.

La sólida actuación de Idzes en la Serie A con el Sassuolo y su contribución a la selección de Indonesia hacen que su nombre siga atrayendo la atención de los grandes clubes.

Si este rumor continúa, Jay tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador indonesio en jugar en uno de los clubes de élite de la liga italiana.