El Inter de Milán sigue siendo capolista, el AC Milan sigue eclipsando

Milán, LARGA VIDA – Posición Inter de Milán como capolista o líder de la clasificación Serie A Todavía no se ha visto afectado hasta la semana 20 de la competición de la Liga italiana esta temporada. Aunque no pudo ganar en el último partido, la flota de Cristian Chivu se mantiene cómodamente en la cima de la clasificación.

El Inter de Milán tuvo que conformarse con compartir los puntos tras empatar 2-2 en contra Nápoles. Estos resultados hacen que los nerazzurri sumen 43 puntos en 19 partidos, por delante de sus rivales más cercanos en la máxima categoría.

La ventaja del Inter se siente cada vez más porque su rival más cercano, AC MilánTampoco logró alcanzar los máximos resultados en la misma semana. Los rossoneri sólo pudieron empatar 1-1 cuando visitaron la sede de la Fiorentina, por lo que se quedaron estancados en el segundo lugar con 40 puntos en el mismo número de partidos.

El Napoli, que logró imponerse al Inter en el estadio Giuseppe Meazza, ocupa el tercer lugar con 39 puntos. Todavía mantienen una estrecha distancia en la máxima competición, pero no han podido desbancar al Inter del trono de la clasificación.

Con el Napoli, la AS Roma ocupa el cuarto lugar con 39 puntos en 20 partidos, seguida por la Juventus en el quinto lugar con 36 puntos. La competencia en la zona europea es cada vez más reñida y las diferencias de puntos entre clubes son estrechas.

Hasta entrar en la segunda mitad de la temporada, la consistencia es la clave para que el Inter de Milán mantenga su estatus de capolista. Aunque la presión sigue viniendo del AC Milan y Napoli, el empate entre los rivales en la semana 19 significa que los nerazzurri se mantienen seguros en la cima. klasemen Serie A.

Klasemen Serie A