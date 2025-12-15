Italia, LARGA VIDA –Inter de Milán logró hacerse con el puesto de capolista o cima de la clasificación Serie A Italia de sus rivales urbanos, AC Milántras la finalización de toda la serie de partidos de la 15ª giornata.

Los nerazzurri subieron al primer puesto tras conseguir una importante victoria en Génova. El Inter se mostró dominante y eficaz hasta que finalmente venció a los locales por 2-1. Los tres puntos adicionales significan que el Inter ha acumulado 33 puntos en 15 partidos, al tiempo que desplaza al AC Milán desde lo más alto de la clasificación.

Mientras tanto, AC Milán tuvo que conformarse con caer al segundo lugar después de no poder asegurar la victoria. Los rossoneri empataron ante el Sassuolo con un marcador de 2-2 en un partido reñido. El Sassuolo se mostró sólido, especialmente en la línea defensiva, reforzada por el defensa de la selección de Indonesia, Jay Idzes, por lo que pudo reducir la agresividad del Milan hasta el pitido final. Estos resultados significan que el Milán ha acumulado 32 puntos, sólo un punto por detrás del Inter.

En tercera posición, el Napoli sigue teniendo una dura competencia en la cima. El Partenopei acumuló 31 puntos en 15 partidos y todavía tiene una gran oportunidad de recuperar la cima de la clasificación si los dos equipos por encima de ellos fallan. El Napoli ha demostrado consistencia a lo largo de la temporada y es una seria amenaza en la carrera por el título.

La AS Roma ocupa el cuarto lugar. El equipo capitalino ha sumado 27 puntos en 14 partidos y todavía tiene posibilidades de ascender a lo más alto, porque tiene un partido menos que sus competidores. La Roma poco a poco empieza a encontrar su ritmo y sigue en camino de competir por la zona de la Liga de Campeones.

Al entrar en la mitad de la clasificación, la competencia también es intensa. La Juventus ocupa la quinta posición con 26 puntos, seguida por el Bolonia en sexta posición con 25 puntos. Como y Lazio le siguieron en séptima y octava posición, sumando 24 y 22 puntos respectivamente. Esta mitad de la tabla sigue siendo muy dinámica porque la diferencia de puntos entre equipos es relativamente pequeña y puede cambiar en sólo una semana de partido.

Sassuolo, Udinese y Cremonese se encuentran entre la 9ª y la 11ª posición con puntos muy igualados. Atalanta y Torino también siguen luchando en la parte baja de la tabla, tratando de mantenerse alejados de la amenaza de la zona de descenso.