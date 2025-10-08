El Instituto Sundance y una beca islámica otorgan 10.000 dólares a cineastas

El Instituto Sundance y Fondo de Becas Islámicas ha incluido a cinco cineastas en la tercera cohorte de su Beca Construyendo Puentesun programa diseñado para amplificar la narración musulmana estadounidense.

«Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a esta tercera cohorte de becarios de Building Bridges a la comunidad del Instituto Sundance», dijo en un comunicado Hajnal Molnar-Szakacs, director del Instituto Sundance y acelerador de artistas.

Y continuó: «A través de la beca de un año y el retiro de artistas en Shangri La, estos cineastas no sólo están avanzando en sus proyectos sino también fortaleciendo el panorama colectivo de la auténtica narración musulmana de EE. UU. Estamos agradecidos por la asociación con ISF y el liderazgo visionario de la Fundación Doris Duke para crear caminos significativos para la próxima generación de narradores».

Los cineastas seleccionados son Yusuf Ahmed (“Love Belt”), Tarek Albaba (“1948: A Nakba Story”), Omar Aldakheel (“The Washroom”), Mustafa Toby Eck (“All At Once”) y Sahar Jahani (“With Your Permission”).

Los beneficiarios recibirán una subvención de 10.000 dólares y participarán en un retiro en el Museo Shangri La en Honolulu, Hawaii, en octubre. El museo, que alberga a la filántropa Doris Duke, exhibirá su colección de arte islámico.

La cohorte también recibirá tutoría y asesoramiento durante un año de la ejecutiva creativa Tahirah Gooden, la entrenadora ejecutiva Kirsten Romer y el director, escritor y productor Oualid Mouaness.

«Las historias musulmanas son historias estadounidenses, y cada uno de estos talentosos becarios ha demostrado su capacidad para elaborar narrativas que resuenan en personas de diferentes orígenes y estilos de vida», añadió Maurine Knighton, directora de programas de la Fundación Doris Duke. «Estamos encantados de dar la bienvenida a estos increíbles cineastas a nuestra creciente comunidad de becarios de Building Bridges y ayudar a que sus proyectos lleguen a audiencias de todo el país».

La beca Building Bridges ofrece recursos financieros y creativos, tutoría y apoyo a cineastas emergentes, con un enfoque en elevar las narrativas musulmanas estadounidenses y fomentar el diálogo sobre temas de identidad, pertenencia y diversidad.

Financiada por la Fundación Doris Duke, la beca tiene como objetivo reducir las barreras para los cineastas que trabajan en historias musulmanas estadounidenses, permitiéndoles perfeccionar su oficio, recibir tutoría de profesionales de la industria y acceder a recursos valiosos para crear y conectarse con audiencias más amplias.

Además de la tutoría, el grupo también tendrá acceso a una experiencia personalizada en el Festival de Cine de Sundance, un paquete comunitario Sundance Collab y el programa Elevate del Instituto Sundance para el desarrollo profesional y de proyectos durante todo el año.

La Beca Building Bridges es una de varias iniciativas del Programa Building Bridges de la Fundación Doris Duke.

Lanzada en 2007, la iniciativa se creó para contrarrestar el odio dirigido a las comunidades musulmanas estadounidenses tras el 11 de septiembre y para promover el entendimiento mutuo.

El programa, junto con el Fondo de finalización de Building Bridges, es parte del Programa Acelerador de Artistas del Instituto Sundance, que trabaja con artistas y la industria para crear un ecosistema de cine y televisión independiente más transparente, equitativo y sostenible.