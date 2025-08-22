‘El Instituto’ se renovó para la temporada 2 en MGM+

MGM+ ha renovado «El instituto«Para la temporada 2.

La segunda temporada consistirá en ocho episodios. La noticia de la renovación llega justo antes del final de la temporada 1 del programa, que está programada para el 24 de agosto.

La serie se basa en la novela de 2019 del mismo nombre de Stephen King. Según MGM+, el programa se ubica como el mejor estreno de la red. Las estrellas de la primera temporada Ben Barnes, Mary-Louise Parker, Joe Freeman, Simone Miller, Fionn Laird, Jason Díaz y Jane Luk.

«Libere pero cazado, los nuevos peligros esperan a los escapados del instituto y no puedo esperar», dijo King en un comunicado.

La serie sigue la historia del genio adolescente Luke Ellis (Freeman), quien es secuestrado y despierta en el Instituto, una instalación llena de niños que poseen habilidades inusuales. En una ciudad cercana, el ex oficial de policía embrujado Tim Jamieson (Barnes) ha venido a buscar comenzar una nueva vida, pero la paz y la tranquilidad no durarán.

«‘El Instituto’ ha emocionado al público con su narración distintiva y actuaciones excepcionales que traen expertamente la voz singular de Stephen King a la pantalla», dijo Michael Wright, jefe de MGM+. «Estamos muy felices de poder continuar y expandir este viaje escalofriante y sumergirse aún más en los secretos de ‘The Institute’ en la segunda temporada».

King se desempeña como productor ejecutivo de la serie, con Jack Bender Directing y Ejecutive Producting. Benjamin Cavell es el escritor y productor ejecutivo. MGM+ Studios produce. La serie se estrenará exclusivamente en MGM+ en los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Brasil, México, Chile y Colombia. La distribución de Amazon MGM Studios se distribuirá en todos los demás territorios internacionales.

«Nos ha satisfecho la respuesta a nuestra primera temporada, que es un testimonio de la dedicación de nuestro fantástico elenco y equipo», dijeron Bender y Cavell. Estamos encantados de que Michael Wright y todos en MGM nos hayan permitido continuar la poderosa y oportuna historia de Stephen. Desde el inicio de este proyecto, hemos sentido que habría mucha más historia que contar mientras nuestros personajes brillantes continúan navegando a través de los peligros del mundo que enfrentan «.