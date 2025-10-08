El Instituto de la Mujer Nuraa celebra la Conferencia Internacional sobre los ODS en Yakarta, elevando el papel del UKM de las mujeres

Yakarta, Viva – El Instituto de la Mujer Nuraa celebrará una conferencia internacional sobre los ODS el 11 de octubre de 2025 en Yakarta. Este foro a escala mundial planteó el tema «Las pymes lideradas por mujeres como impulsoras del crecimiento económico y el desarrollo sostenible», centrándose principalmente en la contribución de los perpetradores. Femenino Al fomentar el crecimiento económico y apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En esta conferencia, el Instituto de la Mujer de Nuraa destacó el papel estratégico de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) gestionadas por mujeres como uno de los pilares importantes de la economía nacional. La participación de las mujeres en este sector se considera capaz de fortalecer la competitividad de la nación al tiempo que fomenta el desarrollo inclusivo.

«Las mujeres no sólo están presentes como pequeñas empresas, sino también como agentes de cambio en la creación de innovaciones y empleo. El empoderamiento de las pymes femeninas significa acelerar la agenda de los ODS en los ámbitos económico y social», dijo la presidenta del Instituto de la Mujer Nuraa, Nurhayati Ali Assegaf, en su declaración oficial, Yakarta, el miércoles (10/8/2025).

La presidenta del Instituto de Mujeres Nuraa, Nurhayati Ali Assegaf (centro) y el equipo

Según Nurhayati, la conferencia que se celebrará en Yakarta contará con ponentes de varios países, organizaciones internacionales y figuras nacionales. Los especialistas discutirán diversas estrategias, oportunidades y desafíos para acelerar el logro de los ODS 2030.

La elección de Yakarta como sede se considera apropiada porque la ciudad es el centro de intercambio de ideas y colaboración entre países. A través del foro, Nuraa Women’s Institute espera que se forme un espacio de diálogo productivo que reúna a diversos actores y fortalezca la Red de Mujeres Movilizadoras de Pymes a nivel global.

Nurhayati continuó, esta conferencia estuvo abierta a académicos, estudiantes, profesionales, activistas y el público en general que tuvieran atención al tema del desarrollo sostenible.

«La participación pública es la clave. Esta conferencia está diseñada para convertirse en un foro inclusivo, para que aquellos a quienes les importa el futuro de la economía y los ODS puedan participar», dijo.