El inspector lleva a cabo Baton-Charge en Durga Pandal en el Ballia de UP, es despedido







El oficial de la casa de la estación (SHO) de Ubhaon policía La estación aquí fue retirada de su puesto y una investigación ordenada en su contra después de que supuestamente se cargó y se portó mal con personas cerca de un pandal de Durga luego de un accidente en el lugar, dijeron las autoridades el miércoles.

Dos motocicletas habían chocado cerca del pandal de Durga del club indio aquí y se informó a la policía. Al llegar al lugar, Sho Rajendra Prasad Singh supuestamente recurrió a la carga de batón no provocada, provocando indignación, dijeron las autoridades.

Enojado residentes organizó una sentada contra él durante casi cinco horas en Belthara Road Town el martes por la noche, dijo la policía.

Los miembros del club indio y otros comités de Durga Puja se unieron a la protesta en las instalaciones de Pandal e incluso desconectaron los arreglos de iluminación en apoyo.

Al recibir información, el Superintendente de Policía adicional (Norte) Dinesh Kumar Shukla y el oficial del Círculo (Rasra) Alok Gupta llegaron al lugar.

ASP Shukla dijo SHO Singh había sido retirado y una consulta encomendada a Co Gupta, después de lo cual terminó la sentada.

El Superintendente de Policía Omvir Singh dijo que Sanjay Shukla ha sido designado como la nueva estación de policía de Ubhaon.

