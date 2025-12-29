El inspector general Rudi Darmoko va directamente a buscar a la entrenadora Valencia y a sus dos hijos desaparecidos en la isla de Padar

Manggarai Occidental, VIVA – Jefe de Policía Regional de Nusa Tenggara Oriental (Jefe de policía de NTT), el inspector general de policía Rudi Darmoko siguió directamente la operación de búsqueda entrenador futbol femenino ValenciaMartín Carreras Fernando y sus dos hijos.

Lea también: Ministerio de Turismo garantiza asistencia y coordinación tras el hundimiento de un barco turístico en Labuan Bajo



Se sabe que después de todo siguen desaparecidos. bote en la gira de KM Putri Sakinah hundir en las aguas de la isla Padar, Labuán BajoManggarai occidental. La presencia del Jefe de Policía Regional de NTT marcó el cuarto día de operaciones SAR desde el desafortunado incidente ocurrido la noche del viernes 26 de diciembre de 2025.

A su llegada a Labuan Bajo, el inspector general Pol Rudi Darmoko se dirigió directamente al puesto de búsqueda y rescate en la zona del puerto deportivo de Labuan Bajo. En este puesto, el Jefe de Policía Regional de NTT se reunió con el equipo conjunto SAR y recibió un informe completo sobre el avance de la búsqueda de las víctimas.

Lea también: Más popular: Confesión de Bojan Hodak, Premios PSSI 2026 sin categoría de mejor entrenador



Después de eso, se dirigió directamente al lugar del hundimiento del KM Putri Sakinah en las aguas de la isla Padar utilizando el barco policial KPC.XX11-2007 perteneciente a la Dirección Regional de Policía NTT de Polairud para supervisar directamente la operación. El inspector general de policía, Rudi Darmoko, destacó que su presencia es una forma de apoyo moral a todo el personal involucrado en la misión humanitaria.

«Estamos realizando este seguimiento para garantizar que la búsqueda vaya bien y animar al equipo que trabaja», dijo en el lugar de la búsqueda, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Lea también: Medios extranjeros destacan la tragedia del barco turístico en Labuan Bajo que mató al autocar del Valencia



El jefe de la Policía Regional de NTT explicó que se continuarán maximizando los esfuerzos de búsqueda mediante diversos métodos que involucran elementos marinos y buceo.

«Maximizaremos nuestros esfuerzos de búsqueda, tanto a través del rescate de barcos, snorkeling y patrullas alrededor del lugar del incidente», dijo.

Sin embargo, recordó a todo el personal seguir priorizando los factores de seguridad durante las operaciones.

«Por favor, prioricen siempre la seguridad para que la búsqueda pueda realizarse sin problemas», dijo.

El jefe de la Policía Regional de NTT también invitó a toda la comunidad a unirse en oración para que el proceso de búsqueda sea fructífero.

«Esperamos apoyo y oraciones de todas las partes para que esta búsqueda sea exitosa», dijo.

En medio de la operación de búsqueda, el lunes por la mañana alrededor de las 06.05 WITA, el cuerpo de una mujer fue encontrado flotando en el borde de las aguas de la isla Serai, Labuan Bajo. El cuerpo fue descubierto por primera vez por un pescador local llamado Nasaruddin.