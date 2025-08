¡El inspector general Edy descargó el otro lado de la policía que nunca se volvió viral!

Yakarta, Viva – Polri lamentó la crítica negativo De la comunidad contra la institución Bhayangkara, independientemente de su lado positivo hasta ahora.

Leer también: Baresrim Polri-Polisi Hong Kong fortalece la cooperación proteger a las mujeres y los niños



Esto fue revelado por Kakorbinmas Baharkam Polri, Inspector General Policía Edy Murbowo cuando la Policía Nacional lanzó dos libros nuevos sobre la policía del tema Bien‘Inauacia de los sonidos y’ buena policía ‘historias inspiradoras de la policía de todo Indonesia – Volumen 2.

«Estoy bastante perturbado cuando la bondad llevada a cabo por miembros de la Policía Nacional está cerrada por noticias negativas. Este es el problema de los viralistas, la bondad hecha por nuestros miembros es real, llevada a cabo por ellos», dijo Edy, miércoles 6 de agosto de 2025.

Leer también: ¡Viral! Madre y bebé durmiendo en la estación de policía, resulta que el fraude sospechoso de 420 millones



En la era actual, continúa Edy, las personas pueden etiquetar fácilmente a la policía nacional negativamente indiscriminadamente. De hecho, dijo, de hecho, todavía hay muchos miembros de la Policía Nacional que hacen el bien en la comunidad, es solo que no se registra.

«Al escribir, queremos dejar un legado en forma de libros, artículos que se pueden realizar. Si en el mundo de los medios virtuales, en línea, el artículo no es visible. Al menos si el libro se puede colocar en el estante aún se puede ver, aunque no necesariamente se lee», dijo.

Leer también: ¡Reveló! El hombre gritó que la bomba en el avión de Lion Air fue arrestado en Merauke, esta es la causa



«Pero si en el mundo de las redes sociales está soñando. Bueno, en mi opinión, el más reciente no se lee necesariamente. Si el libro es físico, al menos ya lo ha visto antes. Tal vez en su tiempo libre también lo lee», dijo.

El inspector general Edy agregó, se han registrado cientos de miembros de la Policía Nacional que han excedido sus deberes y responsabilidades, así como a los miembros. Bhabinkamtibmas cerca de la comunidad.

«Los bhabinkamtibmas nuestros miembros están en la aldea, en el pueblo sabe exactamente sus necesidades. Cuando los demás no asistieron, fue llamado a tomar el control. Dio lo que no fue dado por otros. Así que él hizo eso. No esperamos que continuara viralPero los miembros del campo, en Bhabin, fueron la base de la sinceridad. No quería reducir su sinceridad hasta que trabajaron en silencio, en silencio «, dijo.

Mientras tanto, el profesor Hermawan Sulistyo, el profesor de alias Kikiek, transmitió que los dos libros ‘buenos policías’ eran fácilmente accesibles para el público, solo que no se entregaron al espacio público.

Este libro, continuó, también es una prueba de que no todos los miembros del Cuerpo de Bhayangakra son negativos. De hecho, dijo que todavía hay muchos estudiantes en el nivel de la escuela secundaria que desean convertirse en miembro de Bhayangkara como su objetivo.

«Entonces, este libro rompe la congelación de la información como esa, que todavía hay muchas buenas policías. La diferencia o la policía de Cilakakan como esta en las bases desconocidas anteriores, los internautas no saben esto, uno une la brecha de información», dijo Kikiek.

El profesor Kikiek también afirmó ser feliz, había un general que quería escribir un historial de la carrera de sus hombres. En el futuro, también admitió que era optimista de que la institución de la Policía Nacional continuaría creciendo y sería considerada buena por la comunidad.

«Miremos de manera más optimista en el futuro. Este libro me inspira que en el futuro todavía tenemos mucho que podemos esperar de la siguiente», dijo nuevamente.