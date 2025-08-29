El inspector general ASEP Edi descargó la identidad de 7 Brimob en el mortal Rantis, ¡ahora fue arrojado a Patsus debido a la violación ética!

Yakarta, Viva – El misterio de los nombres de los miembros Brote que está en el automóvil del automóvil Rantis Taxi Drivis de motocicleta en línea Affan kurniawan Hasta que finalmente se reveló los muertos.

Leer también: La Comisión III de la Cámara de Representantes llamó inmediatamente a los casos de la Policía Nacional de la Muerte de Affan Kurniawan



Los nombres fueron revelados Lástima del metro de jayaEl inspector general de policía Asep Edi Suheri cuando se reunió con los manifestantes que ingresaron a la sede de la policía de Yakarta. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

Leer también: La estación de policía de Tanjung Priok Port posee a Salat mágico, reza por el conductor de Ojol Affan Kurniawan





Metro Jaya Calculula (cinco) Irre Acip Edi y Kav Polky (derecha)

La propia División de Seguridad PolRI dijo que se demostró que viola el Código de Ética Profesional POLRI. Esto fue dicho por el jefe de la Policía Nacional Divpropam, Inspector General de Policía Abdul Karim. Fueron colocados durante 20 días en una colocación especial (Patsus).

Leer también: La demostración de masa entrando en la policía del metro, el general de brigada Deananto intervino



«Se han demostrado que siete presuntos infractores violan el código de ética de la profesión policial», dijo Abdul Karim.

Patsus tiene como objetivo explorar el caso intensivo de la muerte de Affan. Entonces se decidirá relacionado con el castigo ético por sus violaciones.

«Si bien esta sustancia aún está bajo examen y aclaración. Aclaración, solicitaremos información no solo sospecha sino también de testigos oculares», dijo.

A tener en cuenta el controlador ojol Llamado Affan Kurniawan, murió después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.