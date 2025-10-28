El inspector general Anwar revela el impactante hecho de que muchos policías están expuestos a personas LGBT, ahora están buscando herramientas de detección

Jacarta – Una confesión sorprendente provino de la Policía Nacional de Indonesia (Policía Nacional de Indonesia)policia nacional). La agencia encargada de hacer cumplir la ley reconoció que varios de sus miembros estuvieron expuestos a comportamientos desviados como LGTB (Lesbianas, gays, bisexuales y transgénero), algunas incluso se ven arrastradas al radicalismo.

En serio, miembro Aquellos que se demuestre que están directamente involucrados están sujetos a sanciones estrictas en forma de despido deshonroso (PTDH) también conocido como despedido.

Así lo transmitió el Subjefe de Policía de Recursos Humanos (AsSDM), Inspector General de Policía Anwar, en un debate nacional con el tema ‘Reconstruir la identidad nacional tejiendo el archipiélago para crear una policía consciente y con carácter’, que fue transmitido en vivo a través de la cuenta de YouTube de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.

«¿Están (LGBT) en la policía? Los hay. Algunos han sido despedidos, otros han sido degradados y así sucesivamente. Si es un problema de datos, tal vez más tarde podamos ir directamente detrás de escena, podemos hablar de datos», dijo, citado el martes 28 de octubre de 2025.

El inspector general Anwar también reveló serios obstáculos en el proceso de reclutamiento de nuevos miembros. Hasta el momento, la Policía Nacional no dispone de herramientas ni métodos especiales para detectar indicios LGBT desde la etapa inicial de aceptación.

«Sin mencionar que hasta ahora no hemos encontrado una fórmula, es decir, el reclutamiento de miembros de la Policía Nacional, para poder evaluar la participación que se está extendiendo actualmente, LGBT. La cuestión es que todavía estoy buscando una herramienta para poder detectarlo. Al parecer todavía no la tenemos. Tal vez más adelante busquemos allí», dijo.

Añadió que los casos LGBT normalmente sólo se revelan después de que causan problemas dentro de la policía.

«Pero es difícil encontrarlo. Se encuentra cuando ocurre un problema. Y la policía ahora no tolera cosas así. Finalmente, cuando sucede, se descubre y se procesa, luego PTDH. Pero no hay herramientas para detectarlo, este niño quedará expuesto», dijo.

Además de la cuestión LGBT, la Policía Nacional también enfrenta otro problema: la infiltración de ideología radical dentro de la policía. Anwar dio un ejemplo: había dos mujeres policías (Polwan) en el norte de Maluku que estuvieron expuestas al radicalismo solo por la influencia de las redes sociales.

«¿Ha estado expuesta la Policía Nacional? Sí. Tenemos que admitirlo. Debido a que aquí también hay muchas mujeres policías, hace unos años, estaban nuestras mujeres policías, nuestros hermanos menores que estuvieron expuestos al radicalismo, simplemente a través de las redes sociales. Con las redes sociales les lavaron el cerebro y luego estaban listos para salir en su grupo. Había dos en el norte de Maluku, todavía lo recordamos, ¿verdad? Aún así. Estaban dispuestos a salir para estar en su grupo», dijo.