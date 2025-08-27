El inspector general Agus reveló los factores que causan el accidente, no solo el deber de la policía de reducir

Yakarta, Viva – Accidente tráfico (Lakalantas) Hasta ahora sigue siendo uno de los mayores contribuyentes a la mortalidad y las lesiones graves en Indonesia. No con poca frecuencia, cada vez que ocurre un accidente, las personas culpan de inmediato a la policía.

Leer también: Segundos de accidentes mortales en la carretera de peaje Jorr, los camiones de gas están atrapados detrás del Tronton, 1 persona asesinada



De hecho, los esfuerzos para reducir la cantidad de accidentes no son solo la tarea de la Policía Nacional, sino el trabajo conjunto que involucra a todos los interesados ​​a través del Plan General Nacional para la Seguridad y el Transporte de la Carretera (RUNK LLAJ).

Runk viene con un enfoque integrado a través de los cinco pilares principales que son clave para reducir la cantidad de accidentes de tráfico al tiempo que aumenta la seguridad de la carretera.

Leer también: South Manggarai Visum Visum y quiere hacer un informe a la policía después de convertirse en víctima de berrinches en Slipi





Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryonuroho

Así presentado Kakorlantas El inspector general de la Policía Nacional, Agus Suryonuroho, dio la bienvenida al Día Nacional de Seguridad del Tráfico y Transporte (LLAJ) que tendrá lugar el 19 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Compacto! Personal y visitantes de los fideos de la policía que desean atrapar a los manifestantes para dispersar al DPR



Se dice que la seguridad del tráfico no puede ser realizada por una sola institución. Se necesita sinergia entre el gobierno, la policía, el mundo de los negocios, académicos, a la sociedad civil.

«A través de la gestión de la seguridad vial, todas las partes se sientan juntas para desarrollar una estrategia integral, que van desde la planificación, la supervisión, hasta la evaluación», dijo Agus en su declaración escrita, miércoles 27 de agosto de 2025.

Muchos accidentes ocurren debido a las condiciones de la carretera que no respaldan la seguridad. Este pilar enfatiza la importancia de mejorar la calidad de la infraestructura vial, proporcionar letreros y equipos de carretera, así como la construcción de la zona escolar de la escuela (Zoss) y la ruta Safe School Happy School (Rass) para proteger a los estudiantes.

La tecnología del vehículo es un factor importante para prevenir y minimizar el impacto de los accidentes. Los estándares de seguridad del vehículo, tanto activos (p. Ej.

Según AGU, los factores humanos siguen siendo la causa dominante de los accidentes. Por lo tanto, la aplicación de la ley de tráfico, la educación de seguridad y las campañas de concientización pública continúan siendo alentadas.

«Se espera que la comunidad sea más disciplinada, obedezca las reglas y priorice la seguridad personal y a los demás al conducir», dijo.

Cuando ocurre un accidente, dijo, la velocidad y la precisión del manejo determinarán la seguridad de la víctima. Runk fomenta un aumento en las respuestas de emergencia, fortaleciendo el sistema de emergencia integrado, a la rehabilitación a largo plazo para los sobrevivientes o aquellos que sobrevivieron al accidente.

Además, afirmó Agus, la implementación de los 5 pilares de este runk es un paso concreto para que las personas entiendan que la seguridad en el camino es una responsabilidad compartida, no solo la policía.

«Cada parte interesada tiene un papel. Policía Está en la primera guardia de la aplicación de la ley, pero la calidad de la carretera, el estándar de vehículos, los servicios de salud de emergencia son tan importantes. Construyamos conjuntamente una cultura ordenada y segura en el camino «, dijo.

Con el trabajo colaborativo y la conciencia pública, se puede lograr un gran objetivo para reducir la mortalidad y las lesiones graves debido a accidentes de tráfico.