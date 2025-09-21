El inspector general Agus prohíbe a Tut Tut Wok Wok, la policía sonó durante el llamado a la oración, esta es la razón

Yakarta, Viva – El Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional (Korlantas) responde a las aspiraciones público sobre uso sirena Y Estrobos Alias ​​’Tut Tut Wok Wok’, que se considera molesto, especialmente durante el tiempo de adoración.

Jefe del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, el inspector general de policía Agus Suryonuroho enfatizó que su partido había evaluado las reglas para usar sirenas en patrullas y escoltas. Ahora, una de las nuevas políticas que se confirma es la prohibición de sonar la sirena cuando el llamado a la oración se hace eco.

«En cambio, agregamos más cuando el Maghrib llame a la oración, en el momento de hacer eco, tal vez Zuhur, no lo permití que también lo sonara. Esto también es para responder a las aspiraciones de la gente», dijo, citado el lunes 22 de septiembre de 2025.



Coro de la Policía, Policía de la Policía de Suryonguro (funcionario)

Según él, se tomó el movimiento para respetar el momento de adoración mientras seguía los aportes de la comunidad. Kakorlantas afirmó que esta política también era parte del compromiso del Cuerpo de Bhayangkara para continuar escuchando las aspiraciones de la gente.

«Agradezco a la comunidad, porque tengo que estar junto con esta comunidad para arreglar las condiciones de tráfico para que sean mejores», dijo.

Anteriormente, el general de la policía de dos estrellas enfatizó que las sirenas solo podían usarse en ciertas condiciones que realmente necesitaban prioridad.

«Incluso si se usa, la sirena es para cosas especiales, no al azar. Si bien esto es una apelación para que no se use si no es urgente», dijo.

Este paso de evaluación se tomó como una forma de respuesta positiva a las aspiraciones de las personas que se sintieron perturbadas por el uso de sirenas y estribas.

«Estamos agradecidos por la preocupación pública. Seguiremos todos los aportes. Por el momento, mantengamos conjuntamente la orden de tráfico», dijo.

En este momento, Korlantas Polri está reorganizando las reglas para usar sirenas y rotadores para evitar el abuso.