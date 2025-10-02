El inspector general Agus está obligado a aplicar los 4 principios de justicia en la realización de tareas, ¿qué es usted?

Yakarta, Viva – Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) PolriEl inspector general Agus Suryo Nugroho, enfatizó que el programa «Polantas Saludo «no solo un eslogan, sino un movimiento real para presentar una policía de tráfico humanista, justa y confiable.

En su dirección, Kakorlantas enfatizó que cada personal de Polantas debe aplicar cuatro principios de justicia procesal (justicia procesal) al proporcionar servicios y acciones en la carretera.

Ilustración de la policía de tráfico (Polantas)

El principio es, primero, dar la oportunidad de hablar (voz). Cada ciudadano debe recibir espacio para expresar opiniones, quejas y explicaciones antes de que el oficial tome una decisión.

Segundo, mostrando neutralidad (neutralidad). Los oficiales deben ser objetivos y profesionales, basados ​​en la acción sobre hechos y reglas, no intereses personales. Tercero, tratar con respeto (respeto). La interacción con la comunidad debe hacerse cortésmente, respetando la dignidad de los ciudadanos sin discriminación.

Cuarto, mostrando buenas intenciones (confiable motivos). Cada paso de los Polantas debe reflejar la sincera intención de ayudar, proteger y mantener la seguridad de las personas en la carretera.

Kakorlantas enfatizó que la aplicación de este principio fortalecería la confianza pública en la policía de tránsito y enfatizaría que la policía de tránsito estaba presente como un ayudante, no solo una acción.

«Sea un ayudante justo. Juntos juntos las Polantas precisas y siempre estemos presentes para la comunidad», dijo Agus.