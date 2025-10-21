El inicio del prospecto canadiense Bryce Pickford hace que los fanáticos se den cuenta

No hay nada como un comienzo rápido para cambiar la perspectiva de un jugador joven, y para Canadienses de Montreal prospecto Bryce PickfordSu primera temporada en la WHL está haciendo exactamente eso.

La selección de tercera ronda de 2025 está en camino a estiramiento de apertura con ampollas con el gorro medicinal tigresdel tipo que hace que incluso los fanáticos ocasionales se sienten y se pregunten si Montreal podría haber encontrado algo especial. A lo largo de sus primeros 11 juegos, Pickford ha registrado siete goles y cuatro asistencias, una producción que salta a la vista para un defensa.

Uno de esos objetivos, descrito por Todos los Habs como “al estilo Patrik Laine”, salió disparado y demostró tanto su confianza como su voluntad de acelerar el ritmo. Tiene un promedio de cerca de ocho tiros por partido, lo que habla de la frecuencia con la que está en la mezcla ofensivamente.

En una liga donde la mayoría de los defensores jóvenes aún están aprendiendo cuándo unirse a la carrera, Pickford parece alguien que ya ha descubierto cómo manejarlo.

Bryce Pickford abre los ojos con siete goles en los primeros 11 juegos de la WHL

Para los Canadiens, ese tipo de comienzo es más que una simple historia para sentirse bien. Es importante porque Pickford aporta el perfil exacto que toda organización anhela: un defensa con tiro derecho que puede patinar, mover el disco y generar ofensiva sin sacrificar la estructura.

Montreal eligió al jugador de 19 años en el puesto 81 del draft de 2025, una selección que llamó modestamente la atención en ese momento. Pero dentro del círculo de desarrollo de los canadienses, había un tranquilo optimismo de que La curva ascendente de Pickford podría continuar. Lo que está haciendo ahora en Medicine Hat es validar esa creencia.

Exploradores han elogiado durante mucho tiempo El primer pase de Pickford y su capacidad para realizar una transición rápida fuera de su propia zona. Se activa naturalmente desde la línea azul, usa su estructura de manera efectiva y no rehuye realizar jugadas bajo presión.

La consistencia de su producción a principios de temporada sugiere que sus instintos ofensivos son genuinos, no sólo el producto de una buena racha. Su creciente confianza con el disco le ha permitido dictar el juego, y es esa asertividad, más que cualquier gol destacado, lo que más alienta al personal de los Canadiens.

Aún así, Pickford es no es un producto terminado. Sus lecturas defensivas pueden retrasarse cuando presiona ofensivamente, y su control de brechas sigue siendo un trabajo en progreso. Tendrá que seguir perfeccionando esos hábitos a medida que madure físicamente y se enfrente a oponentes más fuertes. Dicho esto, su conciencia y nivel de competencia parecen estar alcanzando sus instintos ofensivos, que es exactamente lo que los entrenadores de desarrollo quieren ver en esta etapa.

El prospecto de los Montreal Canadiens, Bryce Pickford, tiene habilidades impactantes

Lo que separa a Pickford de muchas selecciones de mitad de ronda es que él ya parece un jugador quién sabe cómo impactar los juegos. Su confianza, volumen de tiros y movimiento con y sin disco apuntan a alguien que está pensando el juego a un alto nivel. Más importante aún, parece jugar con el tipo de convicción que no se puede entrenar. Hay una energía en su juego que se transmite a través de los cambios: una sensación de que quiere participar cada vez que está en el hielo.

Para una organización canadiense que aún está dando forma a su próximo núcleo competitivo, ese tipo de mentalidad tiene peso. Montreal se ha basado mucho en el carácter y la competencia en los últimos años, y Pickford encaja perfectamente en el molde. No necesita convertirse en un nombre de titular para importar; sólo necesita seguir siendo el tipo de jugador que mejora el equipo que lo rodea.

Los próximos meses serán reveladores. Si Pickford puede mantener este ritmo ofensivo mientras refuerza su juego en su propio lado, ascenderá rápidamente en la tabla de profundidad interna de Montreal. No hay prisa (los canadienses dejarán que su desarrollo se desarrolle de forma natural), pero está claro que se está abriendo camino en la conversación antes de lo esperado.

Es posible que a Bryce Pickford todavía le falten algunos años para ponerse un suéter de los Canadiens, pero su comienzo en Medicine Hat ha dejado una cosa clara: no es solo un nombre más en el sistema. Si su trayectoria se mantiene, Montreal puede haber encontrado algo raro: una selección de tercera ronda que no sólo llena el espacio en una tabla de profundidad, sino que eventualmente podría darle forma a los juegos que importan.