El ingreso operativo de Sony Pictures salta un 76% en el primer trimestre

Sony Pictures ofreció un desempeño destacado en el primer trimestre del año fiscal 2025, con un ingreso operativo que sube un 76% interanual a (JPY 18.7 mil millones) $ 129 millones, informó la compañía el jueves.

Las ventas aumentaron un 4% interanual con dólar estadounidense a $ 2.22 mil millones, aunque el total de yenes marcó una disminución del 3% debido a los efectos adversos de la moneda. Las ganancias fueron impulsadas por un fuerte aumento en las entregas en serie en las producciones de televisión, que compensan los ingresos teatrales más bajos y las licencias de catálogo.

La empresa matriz Sony Group Corporation registró ingresos operativos consolidados de $ 2.3 mil millones para el trimestre finalizado el 30 de junio, un 36% más interanual. Las ventas de operaciones continuas aumentaron un 2% a $ 17.77 mil millones.

Estas cifras excluyen el negocio de servicios financieros de Sony, que se ha clasificado como una operación descontinuada antes de un spin-off parcial planificado de Sony Financial Group Inc. en octubre. Incluyendo la unidad descontinuada, el ingreso neto total alcanzó los $ 1.63 mil millones, mientras que el ingreso neto atribuible a los accionistas de Sony de las operaciones continuas fue de $ 1.75 mil millones, un 23% más que el año anterior.

El segmento de Servicios de Juego y Red también mostró un fuerte impulso, con las ventas que aumentaron un 8% a $ 6.34 mil millones y los ingresos operativos se duplican a $ 1 mil millones. El aumento fue impulsado por mayores ingresos de los títulos de software de terceros y los servicios de red de PlayStation, con usuarios activos mensuales y horas de juego totales, cada una de las cuales crece 6% año tras año.

Sony Music continuó beneficiándose de la transmisión de vientos de cola. Las ventas aumentaron un 5% a $ 3.15 mil millones, mientras que los ingresos operativos mejoraron un 8% a $ 629 millones. Los ingresos de transmisión basados en dólares estadounidenses aumentaron un 7% en música grabada y un 8% en publicación. La división también vio un impulso de los juegos móviles y su consolidación de EPLUS Inc.

Imaging & Sensing Solutions informó un aumento del 15% en las ventas a $ 2.77 mil millones y un aumento del 48% en los ingresos operativos a $ 367 millones, respaldado por una sólida demanda de sensores de imagen.

El segmento de entretenimiento, tecnología y servicios (ET&S) fue el principal arrastre del rendimiento, ya que las ventas cayeron un 11% a $ 3.62 mil millones y los ingresos operativos cayeron un 33% a $ 300 millones, debido principalmente a las ventas de televisión más débiles.

Sony recaudó su pronóstico de ingresos operativos de todo el año a $ 9.01 mil millones, por encima de una estimación previa de $ 8.67 mil millones, incluso después de tener en cuenta un impacto proyectado de $ 474 millones de aranceles estadounidenses recién impuestos. La guía de ventas de todo el año se mantuvo en $ 79.32 mil millones.

El gasto de capital para el trimestre totalizaron $ 1.06 mil millones, mientras que los gastos de I + D llegaron a $ 1.14 mil millones.

Al 30 de junio, los activos totales de Sony se valoraron en $ 237.92 mil millones, con capital atribuible a los accionistas por un total de $ 56.26 mil millones.