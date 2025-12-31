El informe LHKPN del presidente Prabowo vuelve a ser el centro de atención tras la declaración del secretario del gabinete, Teddy, sobre los helicópteros.

VIVA – El Secretario del Gabinete de Indonesia (Seskab), reveló Teddy Indra Wijaya, Presidente Prabowo Subianto envió helicóptero personalmente para uso del Gobernador de Aceh, Muzakir Manaf o Mualem. Teddy dijo que el helicóptero privado de Prabowo fue enviado la primera semana del desastre de Sumatra.

«Si se me permite contarles un poco. Así que desde la primera semana del desastre, el Presidente envió inmediatamente su helicóptero personal a Aceh», dijo Teddy en una conferencia de prensa sobre el manejo del desastre de Sumatra en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

El helicóptero privado de Prabowo fue enviado con el objetivo de inspeccionar los lugares afectados por el desastre en Aceh. Así, dijo Teddy, el Gobernador de Aceh puede viajar con su personal en el helicóptero del Jefe de Estado.

«Para que lo utilice el Gobernador de Aceh, su equipo y su familia, utilícelo dondequiera que vaya en Aceh. Así ha sido desde la primera semana», dijo.

La declaración del secretario de Gabinete generó mucho debate en las redes sociales. Muchos internautas consultaron inmediatamente el Informe de riqueza de los funcionarios estatales (LHKPN).

Muchas de las búsquedas que realizaron estaban relacionadas con los datos del informe del helicóptero del presidente. Sin embargo, según el informe de LHKPN al que tuvieron acceso, el helicóptero privado de Prabowo no figuraba en la categoría «Equipo y maquinaria de transporte».

Datos del LHKPN del presidente Prabowo

Mucha gente lo está discutiendo, entonces, ¿cómo son los registros del LHKPN del presidente Prabowo? Si se examinan los datos de LHKPN informados por el presidente Prabowo Subianto al 11 de abril de 2025, la riqueza total de Prabowo incluye 2.062.241.012.691 IDR o 2 billones de IDR. Del valor total de la riqueza poseída, los mayores activos son terrenos y edificios que alcanzaron los 294,5 mil millones de IDR.

La siguiente es una lista completa de los informes sobre los bienes del presidente Prabowo:

1. Terrenos y edificios por valor de 294.594.738.000 IDR o 294,5 mil millones de IDR

Se registra que Prabowo posee 10 terrenos y edificios, a saber, 2 terrenos y edificios en el sur de Yakarta, y 8 terrenos y edificios en Bogor.

2. Equipos y maquinaria de transporte por valor de 1.258.500.000 IDR

Se registra que Prabowo tiene 7 tipos de automóviles a partir de un Alphard, Honda CR-V Jeep, Land Rover Jeep, Toyota Land Cruiser Jeep, Mistubishi Pajero Jeep, Toyota Lexus Jeep y Land Rover Jeep en 1992. Además de 1 motocicleta Suzuki en 2002.