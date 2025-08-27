El informe ha entrado en el artículo de Beating

Yakarta, Viva – Asistido paliza a Lana Manggari South, Muhammad Sidik, finalmente fue reportado oficialmente a la policía. Se dice que la víctima hace un informe para Polso Palmerah el martes por la tarde, 26 de agosto de 2025.

El jefe de policía de Palmerah, el comisionado de policía Gomos Simamora confirmó el informe. «Se ha hecho LP ayer por la tarde en la policía del sector», dijo cuando se confirmó, el miércoles 27 de agosto de 2025.

En el informe, los perpetradores de la paliza de la Lurah fueron reportados con el Artículo 170 del Código Penal sobre las palizas. Aun así, el investigador declaró que hasta ahora el caso todavía estaba en la etapa de investigación. Todavía no ha especificado la cronología de los eventos reportados por Sidik.

«Todavía investigando», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, el jefe de la aldea de South Manggarai, Tebet, el sur de Yakarta, Muhammad Sidik y su conductor, ASEP Yudiana se convirtió en víctima de los manifestantes en Jalan KS Tubun, Slipi, West Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025, a las 18.30 WIB.

Las masas de la pandilla son manifestantes o manifestantes frente al edificio DPR/MPR/DPD RI. Basado en la cronología, en ese momento Sidik y su conductor estaban montando un vehículo oficial de placa roja que cruzó Jalan KS Tubun el lunes 25 de agosto de 2025 a las 18:30 WIB.

El jefe del pueblo regresó de la oficina del pueblo a su casa en Tanah Abang Dalam. En cuanto al incidente, la Lurah sufrió una pérdida, a saber, el automóvil oficial fue destruido, dos teléfonos celulares para RP. 25 millones, billeteras y artículos privados que se perdieron en el automóvil.

Ahora, la condición de Lurah y el conductor sobrevivió, pero sufrió moretones, contusiones y ampollas en los ojos, cara, cuerpo a las piernas debido a golpes con objetos contundentes.