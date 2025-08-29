El inesperado papel de Saquon Barkley de Eagles en el comercio de Micah Parsons de Dallas Cowboys

El Dallas Cowboys‘Blockbuster Trade enviando al All-Pro Edge Rusher Micah Parsons hacia Packers de Green Bay altera el paisaje de la NFC East, cambia la imagen del Super Bowl en la NFC, y podría haber sido provocado por el Filadelfia Eagles‘Landmark Saquon Barkley Firma, la primavera pasada.

«Son contendientes del Super Bowl ahora» Un explorador de la AFC me contó a los empacadores, bajo condición de anonimato para hablar libremente sobre el comercio.

Si los Packers van a llegar al Super Bowl, tendrán que atravesar Barkley y los Eagles en la NFC, y la presencia de Barkley parece haber alterado cómo Jerry Jones ve la lista de los Cowboys.

Después de todo, Jones acaba de cambiar a un jugador generacional en una posición premium a cambio de dos selecciones de draft de primera ronda y un tackle nariz rellena de 30 años, en Kenny Clark.

«Tenemos que detener la carrera», dijo Jones a los periodistas el jueves, luego de las impactantes noticias del oficio.

Dallas, por supuesto, comparte una división y se enfrenta a Barkley y a los Eagles dos veces cada temporada.

Barkley no solo ganó la corona apresurada y el jugador ofensivo del año de la NFL la temporada pasada, sino que pasó a los Cowboys para 167 yardas en el segundo enfrentamiento de la temporada entre los enemigos de la división.

Clark se convierte en la pieza central del interior de los Cowboys, un año retirado de terminar como Pro fútbol de fútbol ‘No. 83 clasificado por defensor de la carrera Mientras publica 19 paradas de carrera junto con sus 37 tacleadas totales y un saco la temporada pasada.

Hay pocas dudas de que la defensa de los Cowboys empeoró en general al restar a Parsons, y el intercambio probablemente reduce el techo de Dallas, pero tener que enfrentar un corredor de 2,000 yardas dos veces por temporada podría alterar las prioridades posicionales para un equipo.

Más allá del ataque de Barkley, y su potencial de apilar Encores en las próximas temporadas, los únicos cuatro equipos permitieron más yardas por tierra que los 137.1 por juego de los Cowboys en 2024.

Solo el tiempo dirá si intercambiar un corredor de pases generacional por un corredor de ejecución probado fue la decisión correcta, pero para Jerry Jones, el peligro claro y presente que plantea el corredor de la estrella de los Eagles era una amenaza que tenía que abordarse, sin importar el costo.

Eagles trae de vuelta especialista en retorno

Los Eagles se reúnen con el regresador de despeje Britain Covey, a quien Filadelfia firmó con el equipo de práctica después de que fue liberado por Los Angeles Rams.

Covey, de 28 años, ha publicado 11 recepciones para 76 yardas en su carrera, pero proporciona un seguro como arma de equipos especiales si los Eagles sufren una lesión a uno de sus regresadores en algún momento esta próxima temporada.

Mientras no estaba en el campo cuando los Eagles ganaron el Super Bowl en 2024, después de que una lesión en el cuello lo llevó a la reserva lesionada, existe la posibilidad de que pueda desempeñar un papel en la oferta repetida de Filadelfia este otoño.