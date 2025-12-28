El indio-estadounidense Sanjay Mehrotra, reconocido entre los principales ejecutivos del mundo de 2025







El indio-estadounidense Sanjay Mehrotra, presidente y director ejecutivo (CEO) del fabricante de chips de memoria Micron Technology, con sede en Estados Unidos, ha sido nombrado entre los ejecutivos con mejor desempeño del mundo en 2025 por The Economist. El reconocimiento se produce en medio de un año marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre comercial y rápidos avances en inteligencia artificial (IA).

The Economist evaluó a los directores ejecutivos de empresas que cotizan en el índice S&P 1200, excluidas China continental e India, clasificándolos según los rendimientos de los accionistas en relación con sus sectores. No se consideraron ejecutivos con menos de tres años en el cargo. Si bien muchas empresas lucharon por traducir la innovación impulsada por la IA en ganancias sostenidas, el liderazgo de Mehrotra colocó a Micron entre las de mejor desempeño, y la compañía emergió como un proveedor clave de memoria de alto ancho de banda (HBM), un componente crítico para los centros de datos de IA.

Mehrotra se unió a Micron en 2017 después de una distinguida carrera en SanDisk, que cofundó en 1988 y dirigió como presidente y director ejecutivo desde 2011 hasta su venta en 2016.

Con más de 40 años de experiencia en la industria de las memorias semiconductoras, posee más de 70 patentes y ha publicado numerosos artículos sobre diseño de memorias no volátiles y sistemas de memoria flash.

Bajo su liderazgo, Micron ha capitalizado el crecimiento de la infraestructura de IA, posicionándose como un importante proveedor de soluciones de memoria a nivel mundial. Mehrotra también ha sido reconocido por sus contribuciones a la ingeniería y la industria de semiconductores, incluida su incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería en 2022 y recibir el premio Robert N Noyce de la Asociación de la Industria de Semiconductores en 2023.

La publicación también destacó a otros altos ejecutivos, incluidos Armin Papperger de Rheinmetall, Tom Palmer de Newmont, Okada Naoki de Fujikura, David Zaslav de Warner Bros Discovery, Son Jae-il de Hanwha Aerospace, J Paul Rollinson de Kinross Gold, Vladimir Tenev de Robinhood, Kwak Noh-Jung de SK Hynix y Dave Mosley de Seagate Technology.





