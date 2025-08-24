El incidente fue casi sobre el camarógrafo en el circuito de Balaton Park, se cuestionó la seguridad de MotoGP.

VIVA – Un momento sorprendente ocurrió en la sesión de calificación Motogp De Circuito de Balaton Park El sábado 23 de agosto de 2025, cuando la motocicleta Pedro Acosta de KTM casi se estrelló contra uno Cámara Al volar a través de la cerca protectora, la imagen que hace que la audiencia y el organizador sorprendieron y destacaron el grave problema: ¿es este circuito realmente seguro?

Tenso segundos

Francesco Bagnaia y Marc Márquez en MotoGP Assen 2025

Video incidente Mostrando la moto RC16 de Acosta que perdió el control, se estrelló contra una pared de seguridad y luego flotó casi sobre el camarógrafo que estaba en una posición alta. Afortunadamente, el operador no resultó herido en el incidente, a pesar de que el momento mostró un margen de peligro muy delgado.

Citado por Viva Automotive de Crash, domingo 24 de agosto de 2025, el operador de la cámara no resultó herido en el incidente, pero no dio una buena impresión a seguridad circuito.

Respuesta oficial de Balaton Park

Gianpaolo Matteucci, miembro del Consejo de Circuito de Balaton Park, respondió a este incidente con un tono optimista. Dijo que hasta ahora la evaluación del curso de los eventos positivos, con muchos visitantes y corredores describieron su experiencia como «única». Sin embargo, los comentarios no borraron el hecho de que ocurrió el incidente, lo que mostró que la atención a los aspectos de seguridad aún debe mejorarse.

Contexto hasta ahora

MotoGP ha regresado a Hungría por primera vez desde 1992 y Balaton Park es el anfitrión del GP de Hungría este año. Este circuito había pasado previamente varias sesiones de prueba con MotoGP, con varios comentarios de la comunidad de carreras. Algunos corredores llaman a este circuito «físico y desafiante», mientras que otros destacan la posición de la pared dividida que está demasiado cerca en varias curvas.

Principales preocupaciones: Bend 8



Fermin aldeguer di motogp prancis 2025 Foto : Instaggram Ferminer

Según los informes, un punto de alto rendimiento es una curva de 8, la ubicación donde casi ocurre el incidente de Acosta. Aunque se han realizado algunas mejoras en la superficie de la pista, esta área sigue siendo la atención porque las grabaciones de Worldsbk anteriormente también registraron accidentes graves en el sector. El jinete de prueba de Ducati, Michele Pirro, incluso advirtió que esta área exigía una precaución adicional, especialmente para los compañeros de clase Marc Marquez.

Aunque la incidencia no causó lesiones graves, este evento casi fatal se convirtió en una alarma importante. Cuando MotoGP continúa buscando expansión y presente nuevas ubicaciones, la principal prioridad debe ser la seguridad, tanto para los corredores como para la tripulación técnica en la pista. Balaton Park tiene el potencial de convertirse en un lugar superior, pero este incidente enfatiza que una evaluación seria de los procedimientos para la protección y el diseño del circuito, especialmente en la zona de alto riesgo es muy crucial.