El incidente del colapso del Al Khoziny Ponpes Musala fue un desastre con las víctimas más grandes durante 2025

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Contratación. Desastre (BNPB) Mencione la tragedia colapsada Musala Boarding Islamic (Pone) Al Khoziny se convirtió en el mayor desastre en 2025. Esto se debe a la gran cantidad de vidas debido al incidente.

«El incidente colapsado del edificio de cuatro historias fue un desastre con las víctimas más muertas de enero a octubre de 2025», dijo el diputado para la gestión de emergencias de BNPB, el mayor general Budi Irawan, lunes 6 de octubre de 2025.

Budi espera que este evento se convierta en una lección conjunta sobre el desarrollo, la supervisión y la planificación de la evaluación, así como la gestión de la preparación comunitaria sobre la auto -rescate y la evacuación en la fase de respuesta de emergencia por desastre.

Musala en Ponpes Al Khoziny Sidoarjo colapsó con cientos de estudiantes

Al manejar la evacuación de este incidente, BNPB dijo que había entrado en la etapa final de limpieza de los escombros del edificio. Está dirigido, hoy se completa todo el trabajo de limpieza, por lo que se espera que toda la serie de operaciones SAR se complete de inmediato.

Budi se lideró el proceso de limpiar los escombros restantes en el campo. Equipo pesado alternativamente. El interruptor de interruptor de concreto se moviliza para destruir los escombros con una dimensión mayor. Después de ser destruido, la excavadora de cubos comenzó a ganar un escombro y fue trasladado con un camión de volquete.

«Hoy esperamos que terminemos de limpieza y evacuación», dijo Budi.

Los resultados de la recopilación de información de revisión rápida en el campo, se estima que todavía hay cuerpos enterrados. La cantidad no se conoce con certeza. Pero se estima que más o menos no es muy diferente de la lista de personas desaparecidas que fueron liberadas de los datos islámicos de internado, hasta 10 personas.

«Se estima que solo hay 10 personas más que todavía están en el proceso de búsqueda», dijo Budi.

Los resultados de la recopilación de datos a partir de 14.45 WIB, el número de víctimas murió sobre el colapso del edificio de Musala en el Al Khoziny Islámica de internado, Buduran, Regency Sidoarjo, Java Oriental, ha llegado a 53 personas.

El resto, todavía hay 10 personas que todavía se buscan. Mientras tanto, todavía hay 6 personas que todavía están en tratamiento, luego el número de 97 personas ha terminado de recibir tratamiento, incluida una persona que no necesita tratamiento.

El equipo SAR combinado también encontró cinco piezas de partes del cuerpo. Los hallazgos de esta parte del cuerpo todavía están en la etapa de identificación por la identificación de la víctima del desastre (DVI) en el Hospital Bhayangkara, Surabaya.