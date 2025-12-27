El incentivo para maestros honorarios aumenta a 400 mil IDR a partir del 1 de enero de 2026

Jacarta – Presidente de la Comisión VII RPD Rhode Island Saleh Partaonan Daulay Cerciorarse incentivos para profesor honorario aumentará a 400.000 IDR al mes y entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Este aumento es una buena noticia para millones de profesores honorarios en toda Indonesia que han dependido de los incentivos gubernamentales para cubrir sus necesidades diarias.

Saleh explicó que la Rp. adicional. 100 mil por mes fue una continuación de las Rp. 300 mil incentivos que se habían pagado en el año anterior. Así, el total de incentivos recibidos por los profesores honorarios en 2026 alcanzará los 400.000 euros al mes.

«A partir del 1 de enero de 2026, el monto acumulado del incentivo será de 400 mil IDR por mes», dijo Saleh cuando fue confirmado en Yakarta, el sábado 27 de diciembre de 2025.

Según él, aunque el valor del aumento parece pequeño en términos nominales, el impacto es muy grande si se calcula a nivel nacional. Según los datos de que dispone, el número de profesores honorarios en Indonesia asciende a unos 2,6 millones de personas, o el 56 por ciento del total de 3,7 millones de profesores.

Suponiendo que cada profesor honorario reciba 100.000 IDR adicionales por mes, el Ministerio de Educación Primaria y Secundaria (Ministerio de Educación Básica) debe preparar un presupuesto de alrededor de 3,12 billones de euros al año.

«Si lo miras por persona, no es tan grande. Pero si lo multiplicas por millones de profesores honorarios, la cifra es muy significativa», afirmó Saleh.

Cree que los profesores honorarios deberían estar agradecidos porque al menos hay un presupuesto adicional que puede ayudar a cubrir las necesidades básicas diarias. Sin embargo, destacó que el importe del incentivo todavía no es el ideal y deberá seguir incrementándose en el futuro.

Incentivos para el personal administrativo escolar

Por otro lado, Saleh recordó que la política de aumentar los incentivos para los profesores honorarios no será disfrutada inmediatamente por todo el personal educativo. Destacó la situación del personal administrativo de las escuelas, que se considera que trabaja a tiempo completo pero que a menudo escapa a la atención del gobierno.

«Sin personal administrativo, el proceso de enseñanza y aprendizaje se verá gravemente perturbado. Hay muchas tareas rutinarias que los profesores no pueden realizar directamente», afirmó.

Según Saleh, el personal administrativo desempeña un papel importante, desde la preparación de clases, la asistencia, las instalaciones de aprendizaje hasta la gestión de los fondos de Asistencia Operativa Escolar (BOS), incluidas las adquisiciones y la presentación de informes de rendición de cuentas. De hecho, cuando se produce un error administrativo, son los primeros en ser examinados.