El incentivo de producción de California considera un aumento del 400% en las aplicaciones

Los esfuerzos de California para impulsar la economía del entretenimiento muestran signos tempranos de éxito, como el Comisión de Cine de California Vio un aumento del 400% en las solicitudes de créditos fiscales en julio.

El estado expandido Su incentivo de cine y televisión de $ 330 millones anuales a $ 750 millones en junio con la esperanza de contrarrestar una recesión en toda la industria. La comisión abrió una nueva «ventana de aplicaciones» para series de televisión del 7 al 9 de julio, la primera bajo las nuevas regulaciones que hacen que el crédito sea más atractivo para las producciones.

«Está claro que las recientes mejoras de expansión y programas están atrayendo una fuerte atención de toda la industria», dijo un portavoz de la Comisión.

El nuevo programa es más generoso, ofreciendo un crédito por valor del 35% -40% de los costos de producción calificados, en comparación con el 20% -25% bajo el sistema anterior. El límite de gastos calificados también se ha recaudado de $ 100 millones por proyecto a $ 120 millones. Los proyectos más grandes podrían obtener hasta $ 48 millones en créditos, casi el doble del máximo bajo el programa anterior.

La elegibilidad también se ha ampliado. Las viejas reglas permitían que las series de televisión no reelocantes calificaran solo si cada episodio tenía al menos 40 minutos, excluyendo comerciales. Ese umbral ahora se ha reducido a 20 minutos, lo que significa que las comedias de situación y otros espectáculos de media hora calificarán.

La nueva ley también permite que los espectáculos animados y los espectáculos de competencia a gran escala «califiquen, pero la comisión no comenzará a tomar solicitudes para ellos hasta 2026.

La Comisión ahora entregará $ 412.5 millones por año a programas de televisión, $ 262.5 millones a películas de estudio y $ 75 millones para películas independientes.

Los créditos se asignan en función de una métrica de «relación de empleos», y la prioridad va a las producciones que pagan la mayor cantidad de salarios en relación con el subsidio. La comisión anteriormente estimado que la expansión conduciría a un aumento del 40-50% en los empleos respaldados por el crédito, o alrededor de 4,400-5,500 empleos por año.

Otro cambio significativo es que el crédito fiscal ahora es «reembolsable», lo que significa que las empresas pueden obtener un reembolso en efectivo si no tienen responsabilidad fiscal estatal. Según las antiguas reglas, las empresas que no pagan impuestos estatales podrían terminar con créditos fiscales inutilizables, lo que limita el valor del incentivo.

Reembolso, que fue aprobado En 2023, hace que el programa sea más competitivo con otros estados, casi todos los cuales proporcionan alguna forma para que las empresas monetizen créditos si no pagan impuestos estatales. Las empresas que obtengan un reembolso en efectivo solo podrán reclamar el 90% del valor nominal del crédito, y se distribuirá en cinco años.

Otra ventana para películas se abrirá del 25 al 27 de agosto.