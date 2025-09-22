El incentivo de PPN de la vivienda oficial DTP se extendió a 2026, Menko Airlangga reveló las reglas del juego

Yakarta, Viva – Incentivo Impuesto de valor agregado transmitido por el gobierno (PPN DTP) 100 por ciento para el sector propiedad Oficialmente extendido hasta 2026. Este incentivo está completamente cubierto por el IVA para la compra de una nueva casa o propiedad lista para la habitación con un precio de venta máximo de Rp2 mil millones.

El ministro coordinador de la economía, Airlangga Hartarto reveló, para la propiedad de RP2 mil millones de RP5 mil millones, la liberación de IVA solo se aplica a la primera sección de precios de RP2 mil millones, mientras que el resto todavía está sujeto a aranceles normales.

«El IVA DTP de propiedad fue aprobado por el ministerio Residente y el Ministro de Finanzas. El PPN es soportado por el gobierno vigente en 2026, también es una continuación del IVA DTP hasta RP2 mil millones, que se impone hasta el próximo año, 2026 «, dijo en una conferencia de prensa en Yakarta, el lunes 14 de septiembre de 2025.

Explicó que la extensión del incentivo del IVA DTP fue parte del paquete de política económica avanzada preparada por el gobierno para 2025-2026. «Además, el IVA DTP también se puede utilizar para comprar casas de hasta Rp5 mil millones, por lo que el Gobierno es asumido por el gobierno, el resto es soportado por el comprador», agregó Airlangga.



La aparición de casas subsidiadas para periodistas en Gran Harmoni Cibitung Housing

Los incentivos del IVA DTP de vivienda deben terminar a fines de 2025 de conformidad con el Ministro de Reglamento de Finanzas (PMK) No. 60/2025. Con esta última política, la instalación sigue siendo válida hasta 2026.

Se sabe que la instalación del IVA del DTP se otorga a los ciudadanos de Indonesia (WNI) y los ciudadanos extranjeros (extranjeros) que cumplen con las disposiciones de la propiedad en Indonesia.

Todos solo pueden usarlo para una unidad residencial. Este incentivo no se aplica si la compra se realiza para más de una unidad, el pago inicial se realiza antes de que la póliza sea válida o la unidad se revenda en menos de un año

https://www.youtube.com/watch?v=4tzk8xplbxe