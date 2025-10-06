El incendio del Hospital Rajasthan mata a seis pacientes; PM Modi expresa condolencias







Al menos seis pacientes críticos fueron asesinados en un incendio en el centro de trauma del hospital estatal Sawai Man Singh (SMS) en Jaipur El domingo por la noche, dijeron las autoridades, informaron la agencia de noticias PTI.

El centro de trauma a cargo, el Dr. Anurag Dhakad, dijo que 11 pacientes estaban siendo tratados en la neuro icu cuando el fuego estalló en el área de almacenamiento, sospechada de haber sido causadas por un cortocircuito.

El primer ministro Narendra Modi expresó su dolor por la tragedia, diciendo en un puesto sobre X: «La pérdida de vidas debido a una tragedia de incendio en un hospital en Jaipur, Rajasthan, es profundamente triste. Las condolencias a aquellos que han perdido a sus seres queridos. Que los heridos se recuperen pronto».

Mientras que algunos informes afirmaron que ocho pacientes murieron en el incendio, el Dr. Dhakad y superintendente del hospital El Dr. Sushil Bhati sostuvo que el número de muertes era de seis, informó PTI.

El gobierno estatal ha formado un comité de alto nivel para investigar el incidente.

Según los funcionarios, los fallecidos fueron identificados como Pintu de Sikar, Dilip y Bahadur de Jaipur, Shrinath, Rukmini y Khurma, todo de Bharatpur.

«Seis de ellas, dos mujeres y cuatro hombres, murieron en el incidente», dijo Dhakad. «Otros catorce pacientes fueron ingresados ​​en una UCI diferente, y todos fueron evacuados con éxito a lugares más seguros», agregó, informó PTI.

El fuego causó el caos en el edificio a medida que el humo espeso se extendió rápidamente, activación de pánico entre los pacientes y sus familias. Varios documentos, equipos de la UCI y suministros médicos fueron destruidos en el incendio.

El personal del hospital y los asistentes evacuaron a los pacientes, con algunas camas de ruedas fuera del edificio. Los bomberos pusieron el fuego bajo control en alrededor de dos horas.

Vikas, un niño de barrio que estaba en la escena, le dijo a PTI que él y otros miembros del personal rescataron a tantas personas como pudieron antes de que el fuego empeorara.

«Estábamos dentro de la teatro operativa cuando escuchamos sobre el incendio, por lo que inmediatamente nos apresuramos a rescatar a las personas dentro del centro. Logramos salvar al menos tres o cuatro pacientes. Sin embargo, a medida que las llamas se intensificaron, ya no pudimos entrar en el edificio. Hicimos todo lo posible para rescatar tantos como pudimos «, dijo a PTI.

Agregó que la policía llegó más tarde, pero no pudieron ingresar al edificio de inmediato debido al fuerte humo.

Cuando llegó el equipo de bomberos, toda la sala estaba envuelta en humo. Los bomberos tuvieron que romper una ventana para comenzar a extinguir el fuego.

El primer ministro de Rajasthan, Bhajanlal Sharma, el ministro de Asuntos Parlamentarios, Jogaram Patel y el Ministro de Estado de Jawahar Singh Bedham, visitaron el Centro de Trauma para hacer un balance de la situación.

Cuando Patel y Bedham llegaron inicialmente, los familiares de algunos pacientes expresaron angustia, alegando que el personal había ignorado la advertencia temprana y huyó durante el incendio. También afirmaron que el personal del hospital no podía proporcionar actualizaciones sobre el condición de los pacientes.

«Notamos humo e inmediatamente informamos al personal, pero no prestaron atención. Cuando estalló el incendio, fueron los primeros en correr. Ahora, no podemos obtener ninguna información sobre nuestros pacientes. Queremos saber su condición, pero nadie nos dice», dijo uno de los asistentes a PTI.

Más tarde, el Ministro Principal también habló con médicos y pacientes.

Él calificó el incidente como extremadamente desafortunado y aseguró que se estaban tomando medidas de alivio inmediatas.

«Visité el hospital y recibí información de médicos y funcionarios. Estamos asegurando la seguridad de los pacientes, el tratamiento y la atención a las personas afectadas. La situación se está monitoreando continuamente», publicó en X.

En respuesta al incidente, el gobierno estatal anunció la formación de un comité para realizar una investigación exhaustiva. El comité analizará las causas del incendio, la preparación y la respuesta del hospital a la emergenciaMedidas de seguridad y pasos para prevenir tales incidentes en el futuro, informó PTI.

El comité estará encabezado por el Comisionado del Departamento de Educación Médica, Iqbal Khan. Se espera que presente su informe detallado después de una inspección y revisión del sitio de todos los aspectos del incidente, informó PTI.

Mientras tanto, el ex primer ministro Ashok Gehlot dijo que el incidente es desgarrador e instó al gobierno estatal a realizar una investigación de alto nivel para garantizar que tales incidentes no ocurran en el futuro.

El líder de la oposición, Tikaram Jully, afirmó que ocho personas han muerto en el incidente y expresaron su dolor.

Secretario General de AICC y el ex viceministro principal, Sachin Pilot, también visitó el hospital y expresó tristeza por el incidente.

«Este desastre, sin duda, se ha causado debido a la negligencia en uno de los hospitales más reconocidos del estado», dijo.

Pilot dijo que era necesario arreglar la responsabilidad y pidió una acción rápida.

(Con entradas de PTI)









