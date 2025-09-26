¡El impuesto ya continúa aumentando, ¡cualquier cosa paga!

Yakarta, Viva – Momento del comediante Sula Establecer redadas de vehículos por los oficiales del departamento de transporte (Dishub) más tarde se discutió ampliamente en las redes sociales. El video que se muestra fue detenido por los oficiales al costado de la carretera fue cargado @Qinoy_81 E inmediatamente cosecha la atención de los ciudadanos.

Leer también: La Agencia de Transporte de DKI reveló la razón por la que Sule fue multado cuando llevaba un coche de recolección de cabina doble



En el programa, se vio a Sule conduciendo un automóvil tipo cabina doble y se le pidió que mostrara la integridad del documento, incluido el KIR del vehículo. Sin embargo, el padre de Rizky Febian no pudo mostrar el documento en cuestión. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Argumentó que el Kir del automóvil todavía estaba en proceso de búsqueda. Porque a toda prisa hacia el set, Sule eligió que los oficiales inmediatamente le hicieron boletos.

Leer también: Según los informes, había revelado la última condición de salud de Sule.



«Está bien si quieres boleto Solo, quiero apresurarme a dispararle a señor «, dijo Sule, citado el viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: Enferminado, resulta que esta es la enfermedad sufrida por Sule



Cuando finalmente se encontró la carta de KIR, el examen en realidad reveló que el período de validez del documento había expirado. Esto hizo que Sule reitera que los oficiales no extienden el proceso.

«Sí, está bien, solo un boleto, pero no te dejes, señor. Trabajamos, trabajamos, trabajamos», se quejó.

Además, la estrella de Opera Van Java también aludió al aumento de las obligaciones fiscales que continúan aumentando, mientras que aún tiene que pagar una multa de boleto.

«Aquí los chicos multos, pagamos al país, el impuesto continúa aumentando, sea lo que sea que pagamos impuestos, estamos multados», concluyó Sule.

Este incidente también invitó a las reacciones públicas, no solo por el estado de Sule como figura pública, sino también por sus comentarios que aludieron a la política fiscal en medio del proceso de desaparición.