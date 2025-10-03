El impuesto sobre impuestos especiales de cigarrillos no aumentó en 2026 para mantener la estabilidad de la industria del tabaco

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas indonesio, Purbaya Yudhi Sadewa decidió no criar impuesto Productos de tabaco (CHT) en 2026. La decisión fue tomada por Purbaya después de pasar por una discusión conjunta de la Asociación de Fábrica Unida Cigarrillo Indonesia (Gappri) el viernes (9/26).

Decisión Ministro de finanzas Esto cosecha una respuesta positiva de los perpetradores industria. Presidente del Foro de la Comunidad

La industria de los cigarrillos indonesios (formación), Heri Susianto, dijo la importancia de las políticas

que mantiene la estabilidad económica es necesaria para mantener fija la industria del producto del tabaco (IHT)

perdurar.

«Si la economía está atascada, los aumentos de impuestos, los aumentos de impuestos especiales, automáticamente (economía) serán más atascados.

Elevado, los ingresos caen. Pero si se revela, los ingresos aumentan. Entonces en términos de fiscal,

Automáticamente la política incorrecta hasta ahora «, dijo Heri citó el viernes 3 de octubre de 2025.

Según Heri, una política que no plantea CHT es el paso correcto en medio de la alta circulación de cigarrillos ilegales. El fenómeno que ha sucedido hasta ahora, cuanto mayor sea el precio de los productos de tabaco, lo que sucede es que las personas eligen productos de cigarrillos ilegales que son mucho más baratos. Esta situación trae pérdidas no solo para los actores comerciales, sino también para los ingresos estatales.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Los hallazgos del Centro de Investigación de Indodata muestran que el fenómeno de la circulación ilegal de cigarrillos durante 2024 aumentó al 46 por ciento. De hecho, la existencia de cigarrillos ilegales que consisten en cigarrillos simples o sin cintas de impuestos especiales, cigarrillos falsos, malentendidos (Saltuk) de cigarrillos usados ​​y malonalización da como resultado una posible pérdida estatal de Rp97.81 billones.

Dijo Heri, la erradicación de cigarrillos ilegales debe ser el foco principal. Sin una aplicación grave de la ley, la existencia de cigarrillos ilegales amenaza la continuidad del negocio. Si la compañía del tabaco está cada vez más deprimida y tiene el potencial de declararse en quiebra, su impacto económico a largo plazo también afectará los ingresos estatales.

«Espero que con este nuevo ministro, todo pueda funcionar. Seguramente, si el aumento de impuestos especiales es seguro

Lah, es imposible levantarse. Porque si sube, los ingresos estatales caen. Si esas personas tienen

Los cigarrillos infieles e ilegales son todos, el país está destruido «, dijo.

Aduanas Aduanas Cigarrillos Objetivos

En una ocasión diferente, el presidente de los productores de cigarrillos blancos indonesios (Gaprindo) Benny Wahyudi apreció el plan de no aumentar las tasas impositivas de impuestos especiales en 2026.