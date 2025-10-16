El impuesto especial sobre los cigarrillos en 2026 no aumentará, este es el impacto en los trabajadores y agricultores

Jacarta – Decreto del Ministro de Hacienda (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewano subir los aranceles impuesto a los cigarrillos y los precios de venta al por menor (HJE) en 2026 fueron recibidos con alivio por los trabajadores de la industria de productos del tabaco.

Lea también: Mahfud MD destaca irregularidades en el proyecto Whoosh y dice que hay acusaciones de márgenes y sobrecostos después de haber sido retenido por China



El presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Cigarrillos, Tabaco, Alimentos y Bebidas (FSP RTMM-SPSI), Sudarto, expresó su agradecimiento por la decisión del Ministro de Finanzas Purbaya.

«Realmente apreciamos y agradecemos al Ministro de Finanzas por la decisión de no aumentar los tipos del impuesto especial sobre los cigarrillos en 2026. Esta política proporciona una sensación de seguridad a los trabajadores que siempre han estado atormentados por preocupaciones debido a aumentos demasiado altos de los impuestos especiales», dijo Sudarto en una declaración escrita, recibida en Yakarta el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: El Ministro de Finanzas Purbaya aprueba la compra del avión de combate Chengdu J-10, valorado en 9 mil millones de dólares





Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa en el Ayuntamiento de DKI Yakarta Foto : tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

Sudarto enfatizó que el impacto del aumento del impuesto especial lo han sentido más los trabajadores de las laminadoras y de las fábricas, los grupos más vulnerables a perder sus empleos e ingresos.

Lea también: Resulta que el Ministro de Finanzas, Purbaya, fue amenazado con el divorcio por su esposa debido a esto.



«Con esta certeza, pueden respirar un poco más tranquilos», afirmó.

Además, enfatizó que esta decisión no sólo impacta a los trabajadores de las fábricas, sino que también toca a millones de familias que dependen del sector de la industria tabacalera, empezando por productor de tabaco y clavo a los pequeños comerciantes.

«Para nosotros, esta decisión es muy importante porque la industria tabacalera involucra a millones de familias desde arriba hasta abajo. No sólo los trabajadores de las fábricas, sino también los productores de tabaco, agricultores de clavoa los pequeños comerciantes cuyo sustento depende de este sector. «Al no aumentar los aranceles, sus ingresos están mejor protegidos y se mantiene la supervivencia familiar», explicó.

Sudarto también destacó la importancia de la estabilidad laboral en este sector. «Para los pequeños que se ganan la vida en este sector, la decisión del Ministro de Finanzas no se trata sólo de cifras, sino de garantizarles un sustento que puedan llevar a casa y a sus familias», afirmó Sudarto.

«En el futuro, esperamos que el Ministro pueda garantizar la continuación de esta política en forma de moratoria durante al menos los próximos tres años. Con la moratoria, los trabajadores ya no vivirán en la incertidumbre cada año. La protección a largo plazo los hará más tranquilos, más productivos y aún podrán mantener la vida de sus familias», continuó.