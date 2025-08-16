El impuesto de entretenimiento se cambió a PBJT, vea el alcance del cambio

Yakarta, Viva – El gobierno provincial de DKI Yakarta implementó oficialmente un determinado esquema de impuestos de bienes e servicios (Pbjt) A partir de 2025, para reemplazar el esquema anterior, a saber, Impuesto sobre el entretenimiento (PB1).

El jefe del Centro de Información de Datos e Ingresos de Yakarta Bapenda, Morris Danny, explicó, el esquema del Impuesto al Entretenimiento (PB1) ya no se consideraba relevante para el desarrollo actual de las necesidades comerciales, tecnológicas y fiscales de la región.

Cambiar Esto se basa en la ley número 1 de 2022 con respecto a las relaciones financieras entre el gobierno central y el gobierno regional (ley HKPD), y como se describe en la regulación regional de la provincia de DKI Jakarta número 1 de 2024 sobre impuestos regionales y lesvies regionales.

«Este cambio no solo toca el aspecto de la nomenclatura, sino que también incluye la reestructuración de objetos fiscales, aranceles y sistemas de informes, para crear un sistema fiscal más justo, eficiente y transparente», dijo Danny en su declaración, el sábado 16 de agosto de 2025.



Detalló, PB1 fue previamente sujeto a entretenimiento, como ver películas, actuaciones de arte, discotheque, karaoke, spa, juegos de billar, a partidos deportivos. Con tasas variadas de hasta el 75 por ciento para el sector nocturno de entretenimiento, como bares y clubes nocturnos, PB1 se considera demasiado oneroso para las empresas.

Por lo tanto, a través de este PBJT, el gobierno regional de DKI busca simplificar el tipo de impuesto, así como la integración de objetos fiscales que se extendieron previamente en varios tipos de impuestos.

«Guuna evita la superposición y crea certeza legal para empresas y recaudadores de impuestos», dijo.

Para obtener información, aquí están los objetos y las tarifas de PBJT cobradas en cinco tipos de objetos, a saber:

– Comida y/o bebidas servidas en restaurantes, restaurantes o cafeterías

– energía eléctrica

– Servicios de hospitalidad

– Servicios de estacionamiento

– Servicios de artes y entretenimiento.

Para la tarifa, basada en la regulación regional de DKI Jakarta número 1 de 2024, se aplican las siguientes condiciones:

– Servicios de alimentos/bebidas: 10 por ciento

– Servicios de hospitalidad: 10 por ciento

– Servicios de estacionamiento: 10 por ciento

– Servicios de entretenimiento: 10 por ciento (a excepción de Discotheque, Karaoke, clubes nocturnos, bares y spas en un 40 por ciento).

Este ajuste se realiza para crear una estructura arancelaria más proporcional y proporcionar espacio de crecimiento para los actores comerciales.

Los beneficios de PBJT para el gobierno, los actores comerciales y la comunidad

1. Para los gobiernos locales:

– Aumentar la eficiencia y la certeza del sistema de impuestos

– Aumentar los ingresos regionales de forma continua

– Fortalecer el financiamiento del servicio público y el desarrollo de la infraestructura

2. Para los actores comerciales:

– Proporcionar claridad de los aranceles y la facilidad de los informes electrónicos

– Reducir la carga fiscal anterior es demasiado alta

– Aumentar la competitividad empresarial en el sector de servicio y entretenimiento

3. Para la comunidad:

– Fomentar la mejora en los servicios públicos mediante la optimización de la utilización de impuestos

– Proporcionar transparencia de precios, porque PBJT es un impuesto de consumo que figura en la factura

– Fomentar una cultura consciente de impuestos como parte de una contribución al desarrollo regional

– Transformación hacia un sistema de impuestos moderno e inclusivo.